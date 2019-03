29.03.2019, 12:22 Uhr

Tiergarten Nürnberg rettet bedrohte Tierarten

Immer mehr Tierarten sterben aus. In In Zoos wird daher der Tierbestand der letzten Überlebenden einer Art gesichert. Daran beteiligt sich auch der Tiergarten Nürnberg. Gerettet wurden so unter anderem der Bartgeier und die Wisente.