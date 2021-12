Tiergarten Nürnberg hofft auf Nachwuchs bei den Eisbären

Vor dem Eisbärengehege steht ein Schild, das auf das süße Geheimnis der Nürnberger Eisbären-Dame Vera aufmerksam macht: "Es besteht die Möglichkeit, dass unser Eisbär-Weibchen Vera trächtig ist." Denn das Weibchen zeigt Verhaltensweisen, die auf eine mögliche Schwangerschaft schließen lassen. Außerdem haben die Tierpflegerinnen und Tierpfleger im Februar und im März Paarungsakte zwischen Vera und dem Eisbären-Männchen Nanuq beobachtet.

Fettpolster ist wichtig für die Schwangerschaft

Die Paarung löst bei den Eisbären-Weibchen den Eisprung aus. Die Einnistung und die Reifung des Fötus beginnt jedoch erst Monate später. Denn erst wenn die Weibchen ausreichend Fettreserven gebildet haben, um die Schwangerschaft und die Kräfte raubende Stillzeit zu überstehen, nistet sich das befruchtete Ei im September/Oktober in die Gebärmutter ein, erläutert Tierarzt Hermann Will.

Weibchen Vera frisst nicht mehr

Bei einer Blutuntersuchung Ende September hat das Tierarztteam dann einen hohen Progesteron-Wert bei Vera festgestellt – ein Hormon, das bei Trächtigkeit ansteigt. Am 20. November hat Vera sich in ihre Höhle zurückgezogen und lebt seitdem dort. Die Pfleger haben die Schieber zur Außenanlage geschlossen, damit Vera sich sicher fühlt. Die Futteraufnahme hat sie eingestellt. Dies können Hinweise darauf sein, dass sie trächtig ist.

Kameraüberwachung in der Höhle

Bei dem Eisbären-Weibchen sind derzeit keine weiteren Untersuchungen geplant. Die Tiergarten-Mitarbeiter beobachten Vera jedoch genau über eine in der Höhle installierte Kamera. "Jetzt heißt es abwarten, Geduld haben und Vera in Ruhe lassen. So nah an einem möglichen Geburtstermin sollte sie nicht gestört werden", sagt Tierarzt Hermann Will. Insgesamt dauert es ab der Paarung etwa acht Monate, bis Eisbärenjunge geboren werden. Zunächst sind sie blind, beinahe nackt und wiegen gut 500 Gramm. Wenn sie drei bis vier Monate später die Höhle verlassen, wiegen sie im Schnitt zehn Kilo.

Anzeichen für Schwangerschaft aber keine Sicherheit

Ob Vera nun wirklich schwanger ist, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. Denn ihr Verhalten entspricht dem in den vorangegangenen Jahren während der Winterruhe – unabhängig davon, ob sie trächtig war oder nicht.

Schon fünf Jungtiere geboren

Eisbärin Vera ist 19 Jahre alt und hat in der Vergangenheit bereits fünf Jungtiere zur Welt gebracht. Bis auf Flocke, die 2008 in Nürnberg geboren wurde, hat Vera alle ihre Jungen angenommen und aufgezogen. Seit 2004 lebt sie im Tiergarten Nürnberg. Zuvor streifte das in Moskau geborene Eisbären-Weibchen im Grünen Zoo in Wuppertal und im Zoo Rostock durch die Gehege. Das Eisbären-Männchen Nanuq, das seit dem Frühjahr 2019 im Tiergarten Nürnberg lebt, ist weiterhin in seiner Anlage zu sehen.

Eisbären sind eine vielfältig bedrohte Art

Eisbären sind in den vergangenen Jahren für viele zum Symbol für die dramatischen Folgen von Klimawandel und Umweltzerstörung geworden. Neben steigenden Temperaturen bedrohen unter anderem Wilderer, Erdöl- und Gasförderfelder und die zunehmende Ausbreitung menschlicher Siedlungen ihren Lebensraum. Die Weltnaturschutzunion IUCN schätzt den Bestand wildlebender Eisbären auf rund 20.000 Tiere und stuft die Art als gefährdet ein. Im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms EEP werden Eisbären innerhalb des europäischen Zooverbands European Association of Zoos and Aquaria (EAZA), unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten koordiniert gehalten und gezüchtet – mit dem Ziel, eine gesunde Population außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes aufrechtzuerhalten