Tiergarten Nürnberg freut sich über fünf kleine Totenkopfäffchen

Der Tiergarten Nürnberg freut sich gleich über fünf Mal Nachwuchs bei den Totenkopfäffchen. Zuletzt hatten die Totenkopfäffchen im Jahr 2018 Nachwuchs bekommen. Besucherinnen und Besucher haben gute Chancen, die kleinen Äffchen im Innen- oder Außenbereich ihrer Anlage neben dem Giraffenhaus zu sehen.

Derzeit lassen sich die Affen-Babys noch von ihren Müttern herumtragen und krallen sich dabei in deren Fell fest. In einigen Monaten werden sie alleine die ersten Erkundungen ihrer Umgebung wagen, so der Tiergarten.

Nürnberger Zoo beteiligt an Europäischem Zuchtprogramm

Das Europäische Zuchtprogramm EEP (EAZA ex situ-Programm) koordiniert die Zucht der Totenkopfäffchen. Der Tiergarten beteiligt sich an diesem Programm, durch das stabile Populationen außerhalb ihres natürlichen Lebensraums erhalten werden sollen. Ziel ist es, vom Aussterben stark gefährdete Arten zu schützen und ihre Population zu sichern.

Vater der fünf Affenbabys kommt aus Zoo in Frankreich

Alle nun geborenen Äffchen haben denselben Vater: Ein Männchen, das Anfang März 2022 aus einem Zoo aus Frankreich zur Zucht in den Nürnberger Tiergarten gekommen ist. Das Tier habe sich mittlerweile gut in die Gruppe eingefügt, so der Tiergarten. "Dass wir im ersten Jahr gleich so viele Jungtiere haben, ist ein großer Erfolg", so Dagmar Fröhlich, Tierpflegerin und stellvertretende Revierleiterin im Tiergarten.

Totenkopfaffen haben eine besondere Sozialstruktur: Die Weibchen bilden eine Gruppe mit fester Rangordnung und die männlichen Tiere halten sich – außerhalb der Paarungszeit – am Rand der Gruppe auf. Im Tiergarten gibt es nun elf Weibchen, ein Männchen und die fünf Jungtiere.

Immer weniger Totenkopfäffchen in freier Wildbahn

In freier Wildbahn leben Totenkopfäffchen in tropischen Gebieten Südamerikas und kommen in Teilen Boliviens, Brasiliens und Perus vor. Sie ernähren sich hauptsächlich von Insekten und Früchten.

"Die Weltnaturschutzunion IUCN stuft die Art derzeit noch als 'nicht gefährdet' ein, die Bestände nehmen allerdings ab. Die koordinierte und gezielte Zucht in menschlicher Obhut wird deshalb auch für diese Tierart immer wichtiger", betont in diesem Zusammenhang Diana Koch, Kuratorin im Tiergarten Nürnberg.