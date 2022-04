Tiergarten Nürnberg erwartet Besucheransturm über Ostern

In den Osterferien erwartet der Tiergarten Nürnberg einen Besucheransturm. Wie Tiergartensprecherin Luisa Rauenbusch auf BR-Anfrage mitteilt, sind insbesondere die Osterfeiertage traditionell gut besucht. Allein an den vier Feiertagen kommen bei gutem Wetter rund 35.000 Besucher.

Tiergarten Nürnberg erwartet 100.000 Besucher

Insgesamt erwartet der Tiergarten in den Osterferien bis zu 100.000 Besucher. Sie gehören zu den besucherstärksten Tagen des Jahres. Seit dieser Woche ist auch die Kleinbahn "Kleiner Adler" wieder in Betrieb und der Bollerwagen-Verleih aktiviert.

Delfin-Shows und Fütterungen

Seit vergangener Woche finden bereits Präsentationen in der Delfinlagune und kommentierte Fütterungen am Aqua-Park statt. In der Lagune werden jeden Vor-und Nachmittag die Delfine gezeigt. Dabei wird von den Tierpflegern Wissenswertes über die Lebensräume erzählt und wie sie geschützt werden können. Bei gutem Wetter werden gegebenenfalls noch zusätzliche Präsentationen angeboten. Auch kommentierte Fütterungen von Seelöwen, Ottern und Pinguinen finden wieder statt. Die drei Spielplätze wurden in den letzten Tagen frühlingsfit gemacht und der Boden mit weichen Hackschnitzeln ausgelegt.