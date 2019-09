vor 27 Minuten

Tiergarten Nürnberg erwartet 1.000.000. Besucher

Gegen 11 Uhr, so die Schätzungen der Leitung, müsste es soweit sein. Dann erwartet der Tiergarten in Nürnberg seinen einmillionsten Besucher in diesem Jahr. Dem oder der Glücklichen winkt ein Geschenkkorb.