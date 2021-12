Tiergarten Nürnberg: Eisbärin "Vera" wohl doch nicht trächtig

Die Hoffnungen auf Eisbären-Nachwuchs im Nürnberger Tiergarten haben sich wohl zerschlagen. Wegen des Verhaltens von Eisbärin "Vera" sei Nachwuchs in diesem Jahr unwahrscheinlich, teilte der Tiergarten mit. Das 19 Jahre alte Weibchen sei wieder im Außengehege unterwegs und habe wieder angefangen zu fressen. Sie habe auch kein Nest in ihrer Höhle gebaut.

Im Frühling mit "Nanuq" gepaart

Tierpflegerinnen und Tierpfleger hatten im Februar und März beobachtet, wie sich "Vera" mit Eisbär "Nanuq" gepaart hatte. Im September hatte das Tierarztteam einen erhöhten Wert des Hormons Progesteron im Blut der Eisbär-Dame festgestellt – was für eine Schwangerschaft hätte sprechen können. Zuletzt hatte sie sich in ihre Höhle zurückgezogen, was auch ein Anzeichen für eine nahende Geburt sein kann.

Schon fünf Jungtiere geboren

Eisbärin "Vera" ist 19 Jahre alt und hat in der Vergangenheit bereits fünf Jungtiere zur Welt gebracht. Bis auf "Flocke", die 2008 in Nürnberg geboren wurde, hat "Vera" alle ihre Jungen angenommen und aufgezogen. Seit 2004 lebt sie im Tiergarten Nürnberg.

Zuvor streifte das in Moskau geborene Eisbären-Weibchen im Grünen Zoo in Wuppertal und im Zoo Rostock durch die Gehege. Das Eisbären-Männchen "Nanuq", das seit dem Frühjahr 2019 im Tiergarten Nürnberg lebt, ist weiterhin in seiner Anlage zu sehen.

Eisbären sind eine vielfältig bedrohte Art

Eisbären sind in den vergangenen Jahren für viele zum Symbol für die dramatischen Folgen von Klimawandel und Umweltzerstörung geworden. Neben steigenden Temperaturen bedrohen unter anderem Wilderer, Erdöl- und Gasförderfelder und die zunehmende Ausbreitung menschlicher Siedlungen ihren Lebensraum. Die Weltnaturschutzunion IUCN schätzt den Bestand wildlebender Eisbären auf rund 20.000 Tiere und stuft die Art als gefährdet ein.

Im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms EEP werden Eisbären innerhalb des europäischen Zooverbands European Association of Zoos and Aquaria (EAZA), unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten koordiniert gehalten und gezüchtet – mit dem Ziel, eine gesunde Population außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes aufrechtzuerhalten

Mit Material von dpa