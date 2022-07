Tiergarten Nürnberg bekommt Alpensteinböcke aus Innsbruck

Der Tiergarten Nürnberg hat im Rahmen des Europäischen Zuchtprogramms zwei männliche Steinböcke aus dem Alpenzoo Innsbruck erhalten. Dafür gaben die Nürnberger einen Bock an die Wilhelma in Stuttgart ab, teilt die Stadt Nürnberg mit. Dieser Austausch soll die genetische Bandbreite bei der Tierart vergrößern und damit die Inzuchtrate geringhalten.

Steinbock-Zucht im Tiergarten und wenn möglich Auswilderung

Der Erhalt genetisch vielfältiger und gesunder Populationen ist laut Mitteilung nicht nur eine gesetzliche Aufgabe von Zoos, sondern auch das Ziel der Europäischen Zuchtprogramme. Zudem kann sich der Tiergarten über Nachwuchs freuen: Aktuell gibt es sechs kleine Zicklein zu sehen, drei Weibchen und drei Männchen.

Zwei einjährige Steinböcke aus dem Tiergarten leben laut Mitteilung seit Ende Juni im Pongau in Österreich. Dort wurden sie bei einer gemeinsamen Aktion mit drei anderen Zoos ausgewildert. Insgesamt seien bisher rund 30 nachgezüchtete Alpensteinböcke aus dem Tiergarten in Österreich wieder in das freie Leben entlassen worden.

Der zweite der bisherigen Steinböcke des Tiergartens sei aus gesundheitlichen Gründen sowohl für einen Transport als auch weitere Zuchtvorhaben nicht mehr in Frage gekommen, heißt es. Er wurde mit einem Schuss getötet und an die Raubtiere im Tiergarten verfüttert.

Alpensteinbock: Erfolgsgeschichte der Zuchtprogramme von Zoos

Seit Mitte der 1960er-Jahre hält der Tiergarten Nürnberg Alpensteinböcke, seit 1995 beteiligt er sich an Auswilderungsprojekten. Lebten Anfang des 19. Jahrhunderts nur noch rund 100 Steinböcke im heutigen Gran Paradiso Nationalpark in Italien, sind es heute im gesamten Alpenraum laut Weltnaturschutzunion (International Union for Conservation of Nature, IUCN) wieder rund 53.000 Tiere.

Nur dank gezielter Zuchtprogramme sowie durch Schutz- und Wiederansiedlungsprojekte hätte sie überlebt und die Bestände stiegen wieder, sagt der biologische Leiter und stellvertretende Tiergartendirektor Jörg Beckmann.