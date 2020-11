Tiergarten-Chef verteidigt Diskussion über mögliche Löwen-Tötung

Das 14-jährige Löwenmännchen Subali lebt seit gut zwei Jahren mit dem Löwenweibchen Aarany im Nürnberger Tiergarten in einem Gehege. Aber es stellt sich kein Nachwuchs ein. Das beunruhigt den Zoo.

Asiatische Löwen wie Subali und Aarany sind sehr selten. Um den Fortbestand der Art zu sichern, sollen sie sich in geschützter Umgebung, wie etwa hier in Nürnberg fortpflanzen. Der Tiergarten hat aber nur Platz für zwei Löwen. Wohin also mit einem möglicherweise unfruchtbaren Tier?

Beide Tiere sollen untersucht werden

Da das Weibchen Aarany jünger und nach Auskunft des Tiergartens "genetisch wertvoll" ist, wird vermutet, dass Subali Fortpflanzungsprobleme hat. Beide Tiere sollen noch auf ihre Zeugungsfähigkeit hin untersucht werden.

Tiergarten-Direktor Encke hatte ein mögliche Tötung Subalis ins Spiel gebracht, um Platz für einen fortpflanzungsfähigen Löwen zu schaffen. Subali könnte dann an andere Zootiere verfüttert werden.

Encke: Kein Unterschied zwischen Löwe und Schwein

Die Aufregung darüber versteht Encke nach eigenen Angaben nicht. "Wir essen ausschließlich junge und kerngesunde Tiere, die wir millionenfach für uns schlachten lassen", sagte er in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Er sehe keinen qualitativen Unterschied, zwischen dem Leben eines Schweins und dem eines Löwen.

Encke gab allerdings auch zu, dass der Tiergarten wahrscheinlich gar nicht in die "Bredouille" komme, Subali zu töten. Die Diskussion darüber müsse aber geführt werden. Der Dompteur des Zirkus Krone, Martin Lacey, hatte bereits angeboten, denn Löwen möglicherweise zu übernehmen.