Tiere im Tiergarten Straubing müssen nicht frieren

In Zoos und Tiergärten ist Energiesparen nicht so einfach: Vorschriften zur Haltung legen Temperaturen für exotische Tierarten fest, zum Beispiel im Tiergarten Straubing. Anders die Lage bei heimischen Tieren: Sie brauchen in der Regel keine Heizung.