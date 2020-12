Tierärztin wird von Kuh gerammt und erheblich verletzt

Eine Kuh hat eine Tierärztin erheblich verletzt: Wie die Polizei mitteilt, wollte die 52-jährige Tierärztin am Montagmorgen in einem Kuhstall im Dinkelscherbener Ortsteil Ried eine nicht angekettete Kuh künstlich besamen. Sie stieg dafür in einen umgitterten Bereich des Stalles, in dem sich die Kühe frei bewegen können. Als sie auf die zu besamende Kuh zugehen wollte, wurde sie laut Polizei von einer anderen Kuh gerammt und mit dem Oberkörper zwischen die Gitterstangen gequetscht.

Tierärztin kommt mit erheblichen Quetschungen ins Krankenhaus

Mit Hilferufen machte die Frau auf ihre missliche Lage aufmerksam. Als der Landwirt und sein Sohn zu Hilfe eilten, hatte die Kuh bereits von der Tierärztin abgelassen. Die Frau wurde laut Polizei mit erheblichen Quetschungen vom Notarzt vor Ort versorgt und danach in die Klinik zur weiteren Behandlung gebracht.