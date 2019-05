Tierärztetage in Nürnberg: Tiertransporte und Seuchenschutz

Mit dem Motto "Tiermedizin – Gesundheit für Tier und Mensch" will die Bayerische Landestierärztekammer darauf aufmerksam machen, was Tierärzte leisten, beispielsweise bei Kontrollen oder am Schlachthof. Deshalb war das Thema Tiertransporte auf der Tagung auch schnell ein Thema. Die Tierärzte sprachen sich erneut für einen Stopp von Tiertransporten in Nicht-EU-Länder aus, solange nicht garantiert werden könne, dass die gesetzlich geforderten Ruhe- und Umladezeiten für die Tiere auch eingehalten werden.

"Unsere Kolleginnen und Kollegen müssen Transporte zertifizieren und müssen mit dem Zertifikat gewährleisten, dass die Bedingungen des Tierschutzes bis im Drittland an der Endabladestelle eingehalten werden. Es kann nicht sein, dass man die Amtstierärzte hier in die Rechtsunsicherheit treibt." Dr. Iris Fuchs, Vizepräsidentin der Bayerischen Landestierärztekammer

Im Sinne des Tierschutzes sei es zwingend erforderlich, dass Überprüfungen stattfinden und alle Informationen über Transportbedingungen und Schlachtpraktiken in eine einheitliche Datenbank einfließen. Eine solche Datenbank war im April von den Agrarministern der Bundesländer zwar vereinbart worden. Bislang wurde sie aber nicht aufgebaut.

Blauzungenkrankheit: Präventive Impfung

Auf den Tierärztetagen geht es außerdem um eine verbesserte Tierseuchen-Vorsorge. Iris Fuchs appellierte, Wiederkäuer in jedem Fall gegen die Blauzungenkrankheit impfen zu lassen. "Wir haben im Januar erfahren, dass die Hersteller Impfstoff wegschmeißen mussten, weil er nicht genutzt worden ist und die Haltbarkeit abgelaufen ist. Jetzt haben wir wieder genügend Impfstoffe."

Gerade in den Seuchen-Sperrgebieten sei es dringend erforderlich, dass die Tiere geimpft würden. Bedauerlich aus bayerischer Sicht sei, dass das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft nun auch mit Spanien ein bilaterales Abkommen getroffen habe. Dieses sieht vor, dass unter 70 Tage alte Kälber von ungeimpften Muttertieren aus den Seuchen-Sperrgebieten nach Spanien verkauft werden können. "Mittlerweile ist es einfacher, Kälber in die Niederlande oder nach Spanien zu verbringen als nach Niedersachsen", so Fuchs.

Umstrittener Antibiotika-Einsatz in der Tiermedizin

Vier Tage lang dauern die Bayerischen Tierärztetage, bei denen ein umfangreiches Fortbildungsprogramm auf der Agenda steht. Dabei geht es auch um den Einsatz von Antibiotika. Der konnte in den letzten Jahren um über 50 Prozent reduziert werden, so die Bayerische Landestierärztekammer. Eine gute tierärztliche Betreuung vor Ort könne dazu führen, dass künftig noch weniger Antibiotika bei Tieren eingesetzt werden müssen.