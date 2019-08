Vom mutmaßlichen Tierquälerei-Skandal in Bad Grönenbach ist möglicherweise ein weiterer Hof im Allgäu betroffen. Die Staatsanwaltschaft Memmingen hat dem BR bestätigt, dass es neue Vorwürfe gibt. Es lägen Hinweise vor, dass es bei einem weiteren Rinderhalter zu Verstößen gekommen sei.

Skandal: Mails und Anrufe aus ganz Deutschland

In Bad Grönenbach steht das Telefon von Bürgermeister Bernhard Kerler indes nicht mehr still. Menschen aus ganz Deutschland melden sich bei ihm, um ihrem Unmut Luft zu machen. Über 100 E-Mails, viele anonym, teilweise mit grenzwertigem Inhalt. "Fast schon ein Fall für den Staatsanwalt", sagt Kerler. Die Vorwürfe: Von den Vorfällen auf dem Hof müsse doch jeder gewusst haben. Allgäu-Touristen drohen darin außerdem, der Region den Rücken zu kehren.

Allgäu GmbH sieht keine Probleme für Tourismus

Auch wenn die Buchungszahlen in Bad Grönenbach laut Kerler nicht spürbar gelitten haben, birgt der Skandal die Gefahr, den Ruf des Allgäus als Urlaubsregion zu beschädigen. Die Allgäu GmbH, die für die touristische Vermarktung zuständig ist, sieht derzeit allerdings keinen Handlungsbedarf. Kein Urlauber bringe das Allgäu mit industriellen Großbetrieben in Verbindung, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme.

Handwerk und Industrie - beides gehöre zum Allgäu

Bürgermeister Kerler sieht das anders. Zum Allgäu gehörten eben nicht nur kleine handwerkliche Betriebe und Bauernhöfe, sondern auch Großbetriebe in Industrie und Landwirtschaft. Er wünscht sich, dass sein Ort bald wieder aus den Schlagzeilen verschwinden wird. Der Skandal ist auch im Ort ein Thema. Eine solche Entrüstung und maßlose Wut wie in den Mails an den Bürgermeister ist bei Einheimischen und Gästen aber nicht zu spüren.