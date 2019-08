Tiefschwarze Rauchwolke: Lagerhalle in Eging am See brennt

In Eging am See (Lkr. Passau) brennt eine Lagerhalle. Das Feuer ist gegen 8 Uhr ausgebrochen. Die Löscharbeiten laufen noch.

Keine Verletzten

Eine tiefschwarze Rauchwolke steht über dem Eginger Gewerbegebiet und ist weithin zu sehen. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzte gibt es nach derzeitigem Stand nicht, so die Polizei. Zu Brandursache und Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Nach BR-Informationen gehört die Lagerhalle zu einer Firma für Kabel- und Rohrleitungstechnik. Außerdem betreibt das Unternehmen eine Asphaltaufbereitungsanlage.