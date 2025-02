Tiefgaragendecke einer Dachauer Schule eingestürzt

In der Dachauer Realschule ist die komplette Decke der Tiefgarage aus unbekannter Ursache eingestürzt. Das hat das Landratsamt am späten Mittwochnachmittag bekannt gegeben. Glücklicherweise befanden sie zum Zeitpunkt des Einsturzes keine Personen in der Tiefgarage – niemand wurde verletzt.

Abgehängte Decke kracht nach unten

Der Schaden am Gebäude sei aber erheblich, teilte die Polizei mit. Außerdem sind sieben Fahrzeuge, die in der Tiefgarage geparkt waren, unter der Trockenbaudecke begraben und beschädigt worden.

Laut Landratsamt Dachau ist das Unglück gegen 16 Uhr passiert. Die abgehängte Decke, die unterhalb der Dämmung angebracht war, brach vollständig herunter. Sie habe die Installationseinrichtungen, wie zum Beispiel Beleuchtung oder Feuermelder, getragen. Die tragende Decke und damit der Boden der darüber liegenden Turnhalle sei nach bisherigen Erkenntnissen nicht betroffen.

Turnhalle und Schule vorerst geschlossen

Ein Statiker und ein Gutachter sollen nun die Ursache des Vorfalls untersuchen. Die Schule und die Turnhalle bleiben aus Sicherheitsgründen erst einmal gesperrt. Morgen, am Donnerstag, findet deshalb Distanzunterricht statt. Man werde die Ursache rasch klären, um die Schule so schnell wie möglich wieder in Betrieb nehmen zu können, hieß es vom Landratsamt.

Hirschau: Fenster fällt auf Schultisch

Auch an einer Schule in der Oberpfalz ist vor wenigen Tagen ein Unglück passiert: Ein großes Fenster fiel aus der Verankerung und zerschlug die Platte eines Schultisches in einem Klassenzimmer der Grund- und Mittelschule in Hirschau. Verletzt wurde auch dort mit viel Glück niemand: Die Schülerin, die am betroffenen Tisch gesessen war, war zu dem Zeitpunkt auf der Toilette.

Das Gebäude der Schule im Landkreis Amberg-Sulzbach ist seit vielen Jahren marode. Eine Sanierung ist seit Jahren geplant, kann aber aufgrund der kommunalen Finanzen der Stadt Hirschau nicht begonnen werden.