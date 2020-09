Tiefgaragenbrand in Straubing: 300.000 Euro Schaden

Der Tiefgaragenbrand in der Wittelsbacherhöhe in Straubing hat offenbar mehr Schaden angerichtet, als zunächst angenommen. Etwa 30 Autos wurden beschädigt - die Schadenssumme steigt auf 300.000 Euro, teilt die Polizei mit. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Die Ermittlungen dauern an.

Vier Menschen leicht verletzt

Kurz vor Mitternacht hatte ein Auto, das in der Tiefgarage eines Wohnhauses geparkt war, Feuer gefangen. Wegen der massiven Rauchentwicklung wurde das Haus evakuiert. Drei Bewohner und ein Feuerwehrmann erlitten laut Polizei eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus. Die Menschen konnten nach etwa einer Stunde in ihre Wohnungen zurück.