Tiefgaragenbrand in Nördlingen: Statik des Gebäudes zweifelhaft

Nach dem Feuer in der Tiergarage unter einem Wohnkomplex muss in Nördlingen jetzt die Statik des gesamten Gebäudes überprüft werden. Heute wird deshalb ein Gutachter das Haus in Augenschein nehmen.

Denn durch den Brand in der Maria-Holl-Straße ist die Tiefgarage erheblich beschädigt worden, die Feuerwehr musste die Löscharbeiten aufgrund Einsturzgefahr einschränken.

80 Feuerwehler vor Ort

Am Abend kurz vor 22 Uhr war der Brand bei der Leitstelle gemeldet worden, die Feuerwehren aus Nördlingen, Baldingen, Löpsingen und Drosselfingen rückten aus und war mit insgesamt 80 Kräften vor Ort. Das BRK hatte 50 Hilfskräfte im Einsatz.

Drei Verletzte wegen Rauch

Sie brachten 70 Bewohner des Hauses in Sicherheit, diese wurden in der Schillerhalle in Nördlingen untergebracht. Drei Einsatzkräfte sowie ein Anwohner erlitten eine leichte Rauchvergiftung und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Wie viele Autos beschädigt wurden und wie hoch der Sachschaden insgesamt ist, steht noch nicht fest. Brandermittler der Kripo Dillingen sind vor Ort, um die Ursache des Feuers zu klären.