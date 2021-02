Tiefgarage in Kulmbach nach Brand wieder offen

Nach einem halben Jahr Sperre ist die Tiefgarage Stadtmitte unter dem Kulmbacher EKU-Platz am Freitag (12.02.2021) wieder freigegeben worden. Die Sanierung hat drei Monate gedauert, nachdem im September darin ein Pkw komplett ausbrannt war.

195.000 Euro Sanierungskosten

Das Feuer hatte Versorgungsleitungen, die Lüftungs- und die Brandmeldeanlage beschädigt. Auch die Sprinkleranlage musste nach dem Brand instandgesetzt werden. Dazu kamen noch Malerarbeiten und die Beseitigung des Wasserschadens. Insgesamt belaufen sich die Renovierungskosten auf rund 195.000 Euro.

Für Elektro- und Hybridfahrzeuge ist Tiefgarage künftig gesperrt

Um künftig das Risiko von Fahrzeugbränden in der Tiefgarage zu minimieren ist die Einfahrt für Elektro- und Hybridfahrzeuge bis auf weiteres verboten. Sollte bei solchen Autos der Akku in Brand geraten, seien die Löscharbeiten in der Tiefgarage zu aufwendig, heißt es.