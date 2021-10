Tiefergelegt und laut: Polizei kontrolliert frisierte Autos

Sie treffen sich an Tankstellen oder vor Supermarktparkplätzen, ab dem frühen Abend und vor allem am Wochenende: die sogenannten Autoposer oder Autotuner. Weil sich vor allem das Allgäu zu einem regelrechten Hotspot der Szene entwickelt hat, reagierte die Polizei mit verstärkten Kontrollen. Mehrere hundert Fahrzeuge wurden seit Mitte Juni kontrolliert. Dabei wurden jede Menge Verstöße festgestellt.

Von der Ape bis zum Lkw

In 94 Fällen war laut Polizei die Betriebserlaubnis der Fahrzeuge erloschen, da diese manipuliert waren. Getunt werden dabei nicht nur Sportwagen: Von einer dreirädrigen Ape bis zu einem getunten Lastwagen ohne Auflieger war nach Angaben der Beamten alles dabei. Zusätzlich stellten die Beamten 46 Fahrzeuge sicher. Laut Polizei ist so eine Sicherstellung das letzte Mittel. Sie erfolgt nur dann, wenn gravierende Sicherheitsverstöße vorliegen oder die Fahrzeuge viel zu laut sind.

Hohe Bußgelder verhängt

Bußgelder in Höhe von insgesamt rund 21.000 Euro verhängten die Beamtinnen und Beamten in den knapp fünf Monaten seit Beginn der Schwerpunktkontrollen. Tatsächlich mussten die Betroffenen aber deutlich mehr bezahlen. Zum Bußgeld kommen nämlich laut Polizei noch die Kosten für das Abschleppen der Fahrzeuge und die Gutachten, etwa beim TÜV, dazu.

Spoiler und breite Reifen oder manipulierte Software

Eingeteilt werden können die Tuning-Veränderungen laut Polizei in zwei große Gruppen: Einerseits gab es die klassischen „handwerklichen“ Maßnahmen, wie geänderte Auspuffanlagen oder Fahrwerke, und zur Serienausstattung nachträglich ergänzte Teile wie extra breite Reifen oder Spoiler. Andererseits gibt es auch Manipulationen, die auf den ersten Blick gar nicht zu sehen sind: an der Elektronik des Fahrzeugs. Dabei nahmen die Besitzer teils unzulässige Veränderungen am Steuergerät vor, die beispielsweise das Fahrverhalten oder die Lärmemissionen änderten. So waren die Autos danach deutlich lauter oder es schlugen Flammen aus dem Auspuff.