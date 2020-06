Millionenschätze in 20 Metern Tiefe

Das komplett unterirdische Depot des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg ist nach eigenen Angaben einmalig in Deutschland. Wenn es fertig gestellt ist, werden hier Gegenstände mit Millionenwert gelagert sein. "Es ist ein Depot für unser kulturelles Erbe für die nächsten Jahrhunderte", sagte Museumsdirektor Daniel Hess bei der Besichtigung der Baustelle. Im Tiefdepot werden vor allem die Sammlungen historischer Textilien, die Volkskunde und Musikinstrumente Platz finden. Außerdem ist eine Etage für die Bibliothek vorgesehen.

1,3 Millionen Stücke in der Sammlung

Gut 1,3 Millionen Gegenstände befinden sich in der Sammlung des Germanischen Nationalmuseums. Gerade mal rund 25.000 sind in der Ausstellung zu sehen. Der Rest lagert in verschiedenen Depots. Mit dem neuen Tiefdepot könne sich das Museum nun gut weiterentwickeln, erklärt Museums-Chef Hess. "Museen wachsen. Und je älter sie sind, desto mehr Bestände sind in den Museen gelagert. Im Moment denken wir auch an Kapazitäten für die Zukunft."

Fertigstellung im Sommer 2021 geplant

Nach mehreren Jahren Bauzeit geht es nun mit den Innenarbeiten des komplett unterirdischen Depots weiter. Derzeit werden Estrich und Schienen für die zukünftigen Regalsysteme verlegt. Fast 4.000 Quadratmeter zusätzliche Depotfläche sind im Entstehen. Im Sommer 2021 sollen die Räume dann soweit fertig gestellt sein, dass die ersten Objekte des Museums einziehen können.