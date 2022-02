Schwere Sturm-Serie in Bayern erwartet

Orkanböen werden wohl in kommenden Tagen über Bayern und andere Teile Deutschlands hinwegfegen. Angefacht durch ungewöhnlich große Temperaturunterschiede über dem westlichen Atlantik hat sich in der höheren Atmosphäre eine Orkanzone mit extremen Westwinden gebildet. Sie fungiert als Geburtshelfer für starke Sturmtiefs, und ist zugleich ihr Förderband. Der Atlantik ist unsere Wetterküche. Da ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Stürme auch West- und Mitteleuropa heimsuchen.

Böen von bis zu 70 km/h

Tief "Xandra" macht den Anfang. Es beschert Deutschland einen sehr windigen Mittwoch, in Bayern frischt der Wind besonders in der zweiten Tageshälfte auf und kann vor allem im westlichen Franken zu Böen von 62 bis 70 km/h führen - im Fachjargon stürmischer Wind genannt. Laut Deutschem Wetterdienst ist auch die Oberpfalz betroffen.

Ein riesiges Sturmfeld

"Xandra" ist aber nur das Vorspiel. Das Hauptprogramm läuft am Donnerstag, wenn das Orkantief "Ylenia" vom Atlantik in Richtung Nordsee und dann nach Südschweden zieht.

Der Kern des Tiefs ist zwar relativ weit weg. Doch sein Sturmfeld ist riesig, überdeckt nahezu ganz West- und später Mitteleuropa. So steigert sich der starke Wind in Bayern zu einem schweren Sturm am Donnerstag. Er dürfte die bisherigen Stürme dieses Winters zu harmlosen "Stürmchen" degradieren.

Nördliches Alpenvorland besonders betroffen

Nach dem heutigen Stand der Prognosemodelle sind in freien Lagen Böen von 90 bis 110 km/h zu erwarten. Echte Orkanböen, also 117 km/h und mehr, sind für besonders sturmanfällige Regionen wie das nördliche Alpenvorland (bis hoch in den Münchner Raum) nicht auszuschließen. Ein Ausflug in die Berge empfiehlt sich an diesem Tag nicht: Hier weht es in exponierten Kammlagen mit 100 bis 130 km/h.

Nach kurzer Wetterberuhigung greift am Freitagnachmittag das nächste Sturmtief auf Mitteleuropa über. Erneut drohen Sturmböen, auch in Bayern, besonders in der Nacht auf Samstag. Ob dieser Sturm an das Kaliber von "Ylenia" herankommt, ist momentan noch unsicher.

Immer wieder auch sonnig

Sicher ist wohl, dass er nicht der letzte Sturm in dieser fast beispiellosen Sturmserie sein soll. Wenn man den weiteren Aussichten der Computerprognosen Glauben schenkt, könnte es am Sonntag und Montag erneut stürmen.

Da die zweite Hälfte dieser Woche immer wieder mal sonnige Abschnitte schenkt und die Luft verhältnismäßig mild ist, lockt die freie Natur mit Ausflugswetter. Jeder sollte deshalb mit Bedacht Weg und Ausflugsziel wählen. Baumalleen und Wälder sind wegen fallender Äste und Zweige oder gar umstürzenden Bäume ebenso zu meiden wie Siedlungsgebiete, wo Dachziegel zu Geschossen werden und wacklige Baugerüste umzufallen drohen.