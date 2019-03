Tief Bennet sorgt für Stromausfall und Störungen bei der Bahn

Stromausfall in Mömbris

Georg Thoma – Kreisbrandmeister im Landkreis Aschaffenburg – hat am Vormittag die Einsätze in der Kahlgrund-Gemeinde Mömbris koordiniert, wo gegen 14 Uhr der Strom ausgefallen ist. Dem Bayerischen Rundfunk sagte er vor Ort: "Warum und wo genau der Strom ausgefallen ist, das können wir noch nicht sagen. Wir haben hier natürlich eine Notstromversorgung aber auch das Internet funktioniert nicht. Wir sind auf Wetterinformationen angewiesen, um für die nächsten Stunden vorzuplanen, das geht jetzt nicht, da hängen wir in der Luft!" Thoma geht davon aus, dass sich die Situation wettertechnisch in den nächsten Stunden entspannen wird.