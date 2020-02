Liveticker: IC mit 300 Reisenden fährt in umgestürzten Baum

14:34 Uhr: In Bayern Windstärken 11 bis 12 erwartet

Der Sturm wird voraussichtlich in der Nacht von Sonntag auf Montag zunächst Unterfranken treffen; am Montagvormittag das Alpenvorland und die Alpen.

Der Deutsche Wetterdienst warnt bereits ab heute Nachmittag vor Orkanböen in der Rhön und im Frankenwald oberhalb von 600 Metern. Der Sturmhöhepunkt wird in Nordbayern Montagfrüh bis zum frühen Vormittag erwartet, in Südbayern vom Montagvormittag bis zum Mittag.

Doch auch wenn die schlimmsten Böen durchgezogen sind, können örtliche Gewitter neue schwere Sturmböen mit sich bringen. In der Nacht von Montag auf Dienstag wird sich der Sturm kurz beruhigen, bevor es in der zweiten Nachthälfte erneut stürmisch wird. Am Dienstag werden wieder schwere Sturmböen, in den Morgenstunden in Südbayern orkanartige Böen erwartet.

Windstärken 11 und 12 werden in Bayern erwartet. Dabei muss mit orkanartigen Böen von 100 bis 120 km/h, Orkanböen im Bergland mit über 120 km/h und auf exponierten Alpengipfeln sogar bis 160 km/h gerechnet werden.

Sabine ist laut DWD ein Winterorkan, wie er etwa alle zwei Jahre vorkommt. So stark wie Kyrill (2007) oder Lothar (1999) werde Sabine aber nicht.