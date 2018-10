Ticker: +++ Kohnen schließt Rücktritt nicht aus +++

19.37 Uhr Münchens Ex-Oberbürgermeister Ude fordert "grundlegende Konsequenzen"

Der SPD-Politiker geht mit seiner Partei hart ins Gericht. Die SPD befinde sich im freien Fall. Es müsse deshalb alles auf den Prüfstand.

19.34 Uhr Galgenhumor bei der Linken

Die Linke schafft es voraussichtlich wieder nicht in den Landtag. Die Sprecherin der Landesgruppe Bayern, Nicole Gohlke, sagte: “Wir gehen jetzt erst einmal einen trinken.“

19.28 Uhr FDP-Spitzenkandidat Hagen hofft auf Landtagseinzug

Nach den ersten Hochrechnungen hofft der FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen darauf, dass seine Partei wieder in den Landtag einzieht. "Wir freuen uns, dass es gut aussieht", sagte Hagen. Aber er "würde gerne weniger zittern".

19.24 Uhr AfD-Fraktionschefin Weidel fordert Neuwahlen im Bund

Die AfD-Fraktionschefin im Bundestag, Alice Weidel, sieht im Ausgang der Landtagswahl ein Debakel für die CSU. Ministerpräsident Söder und CSU-Chef Seehofer müssten sich fragen, was sie falsch gemacht hätten. "Wählertäuschung noch und nöcher, das zahlt sich nicht aus", sagte Weidel. In Bezug auf die Regierung in Berlin sprach sie von einer „Mini-Koalition“. Deswegen müsse es im Bund Neuwahlen geben.

19.15 Uhr Hochrechnung

Die nächste ARD-Hochrechnung zur Landtagswahl: CSU 35,6 Prozent, SPD 9,7%, FW 11,6%, Grüne 18,3%, FDP 5,1%, Linke 3,3%, AfD 10,9%, Andere 5,5%.

19.08 Uhr Seehofer mahnt zur Geschlossenheit

Der CSU-Chef hat seine Partei zur Geschlossenheit aufgefordert. Es sei jetzt wichtig, sich auf die Regierungsbildung zu konzentrieren. Ich bin "auf der einen Seite bedrückt über das nicht gute Ergebnis. Ich stand vor fünf Jahren hier - da war es etwas anders", sagte Seehofer. Auf der anderen Seite müsse die CSU die Verantwortung übernehmen.

18.57 Uhr: Zweite Hochrechnung

Die zweite ARD-Hochrechnung zur Landtagswahl: CSU 35,2 Prozent, SPD 9,8%, FW 11,5%, Grüne 18,6%, FDP 5,1%, Linke 3,4%, AfD 11,0%, Andere 5,4%.

Im Vergleich zu 2013 ist das für die CSU ein Minus von 12,5%, die SPD verliert 10,8%, FW gewinnen 2,5%, Grüne 10%, FDP 1,8% und Linke 1,3%, für die AfD ein Plus von 11,0% (die Partei trat jetzt erstmals an).

18.51 Uhr Lindner nennt FDP-Ergebnis „Erfolg“

„Bayern war für uns immer ein schwieriges Pflaster“, erklärte FDP-Chef Christian Lindner in Berlin. Die Aussicht, dass die FDP in Bayern wieder in den Landtag einzieht, nannte er deswegen einen „Erfolg“.

18.48 Uhr Söder will bürgerliches Bündnis

Ministerpräsident Markus Söder sagte, die Grünen seien denkbar weit entfernt als möglicher Koalitionspartner. Er sprach sich für ein bürgerliches Bündnis aus. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schloss der CSU-Politiker aus.

18.41 Uhr Grünen-Spitzenkandidatin Schulze euphorisch

Katharina Schulze freut sich über das Rekordergebnis der Grünen: "Ich freue mich gerade erst mal nur. Wir haben unser historisch bestes Ergebnis bisher eingefahren", sagte Schulze. Die Spitzenkandidatin der Grünen ergänzte: "Wir haben all unsere Wahlziele erreicht und da bumpert mein Herz."

18.39 Uhr SPD-Spitzenkandidatin Kohnen schließt Rücktritt nicht aus

Nach dem Debakel für die SPD erklärte die SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen, sie habe diesen Wahlkampf aus tiefster Überzeugung geführt. "Es wird ein schwieriger Weg werden, dass wir den Glauben an die Sozialdemokratie nicht verlieren." Sie sagte auch, dass man jetzt über alles reden könne. "Und damit meine ich über alles."

18.34 Uhr Grüne und Freie Wähler zu Koalition mit CSU bereit

Führende Landespolitiker von Grünen und Freien Wählern haben ihre Bereitschaft zu einer Regierungsbeteiligung in Bayern bekräftigt. Die Grünen wollten mitregieren, sagt der Landesvorsitzende Eike Hallitzky. "Wir könne uns vorstellen, Verantwortung zu übernehmen", erklärt FW-Generalsekretär Michael Piazolo.

18.30 Uhr AfD-Landeschef spricht von „guter Basis“

Martin Sichert, Landeschef der AfD in Bayern, zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis seiner Partei. „Die Prognose ist eine gute Basis. Mal schauen, was noch kommt. Sie ist eine gute Basis für die Arbeit im Parlament“, sagte Sichert.

18.24 Uhr Erste Hochrechnung

Die erste ARD-Hochrechnung zur Landtagswahl: CSU 35,3 Prozent, SPD 9,9%, FW 11,6%, Grüne 18,5%, FDP 5,1%, Linke 3,5%, AfD 10,9%, Andere 5,2%

18.20 Uhr Söder räumt Niederlage ein

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in erstem Statement im BR-Fernsehen: "Natürlich ist das heute kein einfacher Tag für die CSU. Wir haben zum Teil ein schmerzhaftes Ergebnis erzielt. Aber wir nehmen es an. Mit Demut." Aber die CSU habe einen Regierungsauftrag.

18.18 Uhr SPD-Generalsekretär Grötsch verteidigt Kohnen

Der Generalsekretär der Bayern-SPD, Uli Grötsch, verteidigt Spitzenkandidatin Natascha Kohnen im BR-Fernsehen: "Niemand hätte ein besseres Ergebnis holen können. Ich glaube, dass die Gründe ganz woanders gelegen haben."

18.14 Uhr: Claudia Roth spricht von "historischem Ergebnis"

Die Grünen-Politikerin Claudia Roth sagte wörtlich: „Das ist ein absolut historische Ergebnis“. Man habe alle drei Wahlziele erreicht.

CSU-Generalsekretär Markus Blume räumte einen „bitteren Tag für die CSU ein“. Aber, so stellte Blume fest, man habe den Regierungsauftrag. Grundlegende Konsequenzen für seine Partei forderte der ehemalige SPD-Spitzenkandidat und Münchner Oberbürgermeister Christian Ude. „Da muss alles auf den Prüfstand was man überprüfen und korrigieren kann“, sagte Ude. Freie Wähler-Chef Aiwanger sagte, er sei glücklich und forderte Markus Blume direkt dazu auf, sich für eine Koalition zu entscheiden.

18.09 Uhr: Aigner macht Bundesregierung mitverantwortlich für schlechtes CSU-Ergebnis

Bauministerin Ilse Aigner sagte im ZDF, die CSU sei auch im bundesweiten Trend mitgefangen. Eine Personaldebatte lehnt die CSU-Politikerin ab. Zunächst müsse es eine sorgfältige Analyse geben. Mit Blick auf eine Koalition sei die CSU bereit, mit allen Parteien außer der AfD zu reden.

18.02 Uhr: Platz zwei für Grüne - AfD erstmals im Landtag

Damit sind die Grünen bei der Landtagswahl der Prognose zufolge zur zweitstärksten Kraft aufgestiegen. Die AfD zieht demnach erstmals mit einem zweistelligen Ergebnis in den Landtag ein.

18.00 Uhr: CSU verliert laut Prognose absolute Mehrheit

Die ARD-Prognose zur Landtagswahl in Bayern: CSU: 35,5 Prozent, SPD: 10,0 %, Freie Wähler: 11,5 %, Grüne: 18,5 %, FDP: 5,0 %, Linke: 3,5 %, AfD: 11,0 %, Andere: 5,0 %.

Zum Vergleich: 2013 kam die CSU auf 47,7 Prozent der Gesamtstimmen, das reichte zur absoluten Mehrheit. Die SPD kam auf 20,6 Prozent, die Freien Wähler auf 9,0 Prozent, gefolgt von den Grünen mit 8,6 Prozent. Die FDP verfehlte mit 3,3 Prozent den Wiedereinzug in den Landtag.