BR24Live: Katastrophenfall nach Brand in Nürnberg

13.40 Uhr: Info-Briefe für die Anwohner

Die Stadt will die Betroffenen schriftlich informieren und verteilt Briefe: Die Bewohner größerer Wohnblocks werden darüber informiert, dass dort die N-Ergie die Wärmeleistung bereits auf 10 bis 15 Grad gedrosselt hat.

Zum anderen an alle Haushalte, die im betroffenen Gebiet an die Fernwärme angeschlossen sind. Diese werden dazu aufgerufen, die Heiztemperatur auf 15 Grad abzusenken. So soll das Netz entlastet werden.

13.29 Uhr: Heizungen und Warmwasser betroffen

Wie die Stadt mitteilt, ist von der Wärmeabsenkung in den betroffenen Wohnungen und Häusern nicht nur die Heizung sondern auch das Warmwasser betroffen.

13.22 Uhr: Lage derzeit stabil – kalte Nacht steht bevor

Der regionale Energieversorger N-Ergie arbeitet intensiv daran, die Wärmeversorgung aufrecht zu erhalten. Derzeit sei die Lage zwar stabil, aber angesichts der bevorstehenden kalten Nacht mit bis zu -16 Grad Celsius gebe es in den kommenden Stunden noch viel zu tun, sagte N-Ergie-Pressesprecher Heiko Linder. Momentan würden Privathaushalte, die betroffene Klinik und die beiden Pflegeheime priorisiert, Gewerbeparks würden dagegen eine geringere Energiezufuhr erhalten, so Linder.

13.18 Uhr: Seniorenheime und Hospital separat versorgt

Für die beiden Alteneinrichtungen in den betroffenen Stadtteilen, das Senioren- und Pflegezentrum St. Elisabeth in der Insinger Straße 1 und die Seniorenresidenz Schloss Stein in der Rednitzstraße 70 sowie die Sana Klinik in der Weiltinger Straße soll in den nächsten Stunden für separate Versorgung gesorgt werden.

13.12 Uhr: Bürgertelefon der Stadt ab 14.00 Uhr

Die Stadt Nürnberg hat zum Katastrophenfall Brand im Kraftwerk Franken in Gebersdorf ein Bürgertelefon geschaltet. Es ist heute von 14.00 bis 23.00 Uhr unter der Rufnummer 09 11/ 64 37 58 88 erreichbar. Ab morgen, Mittwoch, den 10. Februar, ist das Bürgertelefon laut Angaben der Stadt bis auf weiteres täglich von 7.00 bis 23.00 Uhr geschaltet.

11.32 Uhr: Stadt Nürnberg kündigt Pressekonferenz zur aktuellen Lage für 14 Uhr an

Die Stadt Nürnberg will in einer Pressekonferenz über die aktuelle Lage informieren. Start ist um 14 Uhr. Alle Infos dazu bekommen Sie hier.

10.05 Uhr: Stadt Nürnberg veröffentlicht Karte zu den Betroffenen Stadtteilen

Die Stadt Nürnberg veröffentlicht eine Karte, die das Gebiet zeigt, das aktuell von der eingeschränkten Fernwärmeleistung betroffen ist.