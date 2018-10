Ticker: +++ FDP muss noch zittern +++

00:15 Uhr FDP muss noch zittern

Für die FDP wird es knapp. Sie steht nach der jüngsten ARD-Hochrechnung bei 5,0 Prozent. FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen sagte in der Münchner Runde: „Ich bleibe so lange wach, bis die letzte Stimme ausgezählt ist.“ Falls es die FDP in den Landtag schafft, sieht er seine Partei in der Opposition.

00.08 Uhr CSU-Generalsekretär sieht Ökologie als verpasstes Thema

Die CSU hat einen deutlichen Teil der Wähler an die Grünen verloren. Generalsekretär Markus Blume will in den kommenden Wochen die inhaltliche Ausrichtung des Wahlkampfes analysieren. „Wir müssen uns fragen, an welchen Stellen wir bestimmte Entwicklungen vielleicht nicht richtig in den Blick genommen haben. Da gehört das Thema Ökologie vielleicht dazu.“, sagte Blume in der Münchner Runde im BR Fernsehen.

00.00 Uhr Hochrechnung

Die neueste ARD-Hochrechnung zur Landtagswahl: CSU 37,2 Prozent, SPD 9,6%, FW 11,7%, Grüne 17,7%, FDP 5,0%, Linke 3,1%, AfD 10,3%, Andere 5,4%.

23:54 Uhr Vorläufiges Endergebnis in gut einer Stunde

Wie der Landeswahlleiter im BR sagte, stehe das vorläufige Endergebnis gegen 01:00 Uhr fest. Noch fehlen die Ergebnisse von 18 der 91 Stimmkreise.

23.45 Uhr Grüne holen in Würzburg erstes Direktmandat in Bayern

In Würzburg-Stadt gewinnt der Grünen-Politiker Patrick Friedl mit 29,9 Prozent der Erststimmen das Direktmandat. Bei den Zweitstimmen liegt die CSU in Würzburg vor den Grünen.

23.37 Uhr Politikwissenschaftler: "CSU hat Zeichen der Zeit verkannt"

Die Verluste der CSU bei der Landtagswahl liegen nach Ansicht des Passauer Politikwissenschaftlers Heinrich Oberreuter an strategischen und taktischen Fehlern der Partei. "Die CSU hat die Zeichen der Zeit verkannt", sagte er im "Rundschau Magazin". Volksparteien seien durch neue Lebensstile und gesellschaftliche Entwicklungen gefordert. "Das wollte man nicht hören, darauf hat man nicht reagiert".

23.29 Uhr Hochrechnung

Die neueste ARD-Hochrechnung zur Landtagswahl: CSU 37,3 Prozent, SPD 9,6%, FW 11,6%, Grüne 17,7%, FDP 5,0%, Linke 3,2%, AfD 10,2%, Andere 5,4%.

23.28 Uhr Wann die Wahlentscheidung erfolgte ...

17 Prozent der von infratest dimap Befragten sagen: "heute" (14.10.18). 21% "in den letzten Tagen". 23% "in den letzten Wochen". 29% "vor längerer Zeit". 8% "wähle immer dieselbe Partei.

23.17 Uhr Renate Schmidt: SPD "weit davon entfernt, Volkspartei zu sein"

Ex-Bundesfamilienministerin Renate Schmidt (SPD) ist enttäuscht vom Wahlergebnis der SPD. Im Interview mit dem BR sprach sie von einem "schändlichen Ergebnis". Die SPD müsse nun kräftig arbeiten. Bei derzeit knapp zehn Prozent sei man weit davon entfernt, Volkspartei zu sein.

23.08 Uhr Herrmann will keine Personaldiskussion

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann will sich nicht an einer Diskussion darüber beteiligen, ob CSU-Chef Seehofer abgelöst werden müsse. In den ARD-Tagesthemen sagte er, es gehe nun darum, schnell eine stabile Regierung für Bayern zu bilden. Die CSU habe die Kraft, aus den Defiziten zu lernen.

22.48 Uhr Aiwanger: Koalition mit CSU nicht um jeden Preis

Die Freien Wähler gelten als CSU-Favorit für ein Regierungsbündnis. Der Landeschef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, antwortete in der Münchner Runde im BR Fernsehen auf die Frage, ob er keine Angst habe, an der Seite der CSU zerrieben zu werden: „Wenn wir Hinweise bekommen, dass die uns um die Ecke bringen wollen, steige ich hier aus“.

22.27 Uhr Hochrechnung

Die neueste ARD-Hochrechnung zur Landtagswahl: CSU 37,4 Prozent, SPD 9,6%, FW 11,4%, Grüne 17,7%, FDP 5,0%, Linke 3,1%, AfD 10,3%, Andere 5,5%.

22.21 Uhr Umfrage: CSU bei Erstwählern vorn, Linke Schlusslicht

Bei den Erstwählern haben einer Umfrage von infratest dimap zufolge 26 Prozent für die CSU gestimmt. Die Grünen kommen in dieser Wählergruppe auf 24%. Die Ergebnisse für die anderen Parteien: FW 10%, FDP 9%, AfD 7%, SPD 6% und Linke 5%.

22.08 Uhr Söder holt erneut Direktmandat

Ministerpräsident Markus Söder hat erneut das Direktmandat in seinem Stimmkreis gewonnen. Nach dem vorläufigen amtlichen Ergebnis holte er 38,1 Prozent der Stimmen in Nürnberg-Ost. Bei der Landtagswahl 2013 war Söder noch im Stimmkreis Nürnberg-West angetreten. Dort hatte er 43,2 Prozent der Erststimmen bekommen.

22.02 Uhr AfD nun in 15 von 16 Landtagen

Mit Einzug der AfD in den bayerischen Landtag ist die Partei künftig in 15 von 16 deutschen Länderparlamenten vertreten. Das zweistellige Ergebnis in Bayern beschert der AfD ihr bisher drittbestes Resultat bei einer westdeutschen Landtagswahl.

21.57 Uhr Bayerns Großstädte werden grüner

CSU und SPD müssen in Bayerns Großstädten herbe Verluste hinnehmen. Dafür wenden sich Bayerns Städter mehr und mehr den Grünen zu. Eine Sensation könnte sich heute Abend etwa in München abzeichnen. Nachdem die Hälfte der Erststimmen ausgezählt war, kamen die Grünen auf 31 Prozent, das ist ein Plus von knapp 20 Prozentpunkten. Damit sind sie stärkste Kraft. Auch in Würzburg können die Grünen mit einem großen Erfolg rechnen. Nach der Auszählung der Erststimmen von 114 der 168 Stimmbezirken holen sie 31,5 Prozent.

21.45 Uhr Hochrechnung

Die nächste ARD-Hochrechnung zur Landtagswahl: CSU 37,3 Prozent, SPD 9,6%, FW 11,5%, Grüne 17,7%, FDP 5,0%, Linke 3,0%, AfD 10,3%, Andere 5,6%.

21.37 Uhr Die CSU hat die Wahl: Die vier denkbaren Koalitionen

So sehr der Verlust der absoluten Mehrheit schmerzt: Die Auswahl der CSU an potentiellen Koalitionspartnern ist beachtlich. Denn außer für Schwarz-Grün, für Schwarz-Rot und für ein Bündnis der CSU mit der AfD - das Markus Söder explizit ausgeschlossen hat - würde es auch für Schwarz-Orange reichen.

21.32 Uhr Briefwähler bescheren CSU Sprung nach oben

In den jüngsten zwei Hochrechnungen kletterte die CSU von 35,6 % auf 37,3 %. Laut infratest dimap ist das auf die Briefwähler zurückzuführen.

21.25 Uhr Stamm kritisiert Kurs der CSU

Die bisherige Landtagspräsidentin Barbara Stamm hat den Kurs ihrer Partei offen kritisiert. Man könne rechts gar nicht so viel gutmachen wie man in der politischen Mitte verliere, sagte Stamm im Landtag. Intern habe sie diese Warnung im vergangenen Dreivierteljahr schon mehrfach vorgetragen, nun wiederhole sie dies auch öffentlich. Sie spielte damit auf den harten CSU-Kurs in der Asylpolitik an.

21.12 Uhr Kohnen erschüttert über Ergebnis

SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen hat mit emotionalen Worten auf das Ergebnis ihrer Partei reagiert: „Das ist eine echt schwere Stunde für die bayerische SPD, das ist ein echter Tiefschlag - es tut unglaublich weh, was wir heute erlebt haben.“ Landtagsabgeordnete Isabell Zacharias nahm Kohnen in Schutz: „Sie war die Richtige - wir haben einen guten Job gemacht.“

21.05 Uhr AfD viertstärkste Kraft

Das Wahlergebnis der AfD ist schlechter als von der Parteispitze erwartet. Die Deggendorfer AfD-Politikerin und mögliche künftige Fraktionschefin im bayerischen Landtag, Katrin Ebner-Steiner, beschwerte sich über "Hetze" der anderen Parteien. Beim nächsten Mal dürfe die AfD keine offenen Flanken bieten.

20.51 Uhr Hartmann wirbt für schwarz-grüne Koalition

Der Grünen-Spitzenkandidat Ludwig Hartmann sagte, Grüne und CSU seien inhaltlich zwar weit auseinander. Dennoch warb er in der ARD für ein Bündnis. Man müsse mal drüber nachdenken, ob man dieses „Das Beste aus beiden Welten“ vielleicht eines Tages zusammenbringen könne.

20.49 Uhr Hochrechnung

Die nächste ARD-Hochrechnung zur Landtagswahl: CSU 37,3 Prozent, SPD 9,6%, FW 11,5%, Grüne 17,8%, FDP 5,0%, Linke 3,0%, AfD 10,6%, Andere 5,2%.

20.47 Uhr Nahles nennt es „bitter“, Oppermann spricht von „Desaster“

Die SPD-Spitze zeigt sich erschrocken vom schlechten Ergebnis der Sozialdemokraten. „Wir konnten jedenfalls die Wähler nicht überzeugen und das ist bitter“, erklärte SPD-Chefin Andrea Nahles. Die "schlechte Performance" der großen Koalition sei einer der Gründe für den Absturz ihrer Partei. "Fest steht, es muss sich etwas ändern", so Nahles. Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann twitterte: „Wahlausgang ist ein Desaster für SPD+CSU. Unser Fehler in Bayern: wir haben schon vor Jahren die politische Mitte preisgegeben und werden deshalb von Abstrafung der Volksparteien besonders hart getroffen. Hauptursache für das Debakel: die politische Geisterfahrt von Söder+Seehofer.“

20.41 Uhr Riexinger tröstet die Linke

Der Bundespartei-Chef der Linken Bernd Riexinger sagte zum Ergebnis seiner Partei: "Ich finde, das ist für die bayerischen Linken kein Grund, in Sack und Asche zu gehen."

20.31 Uhr CSU verliert viele Wähler an die Grünen

Woher kommen die Verluste der CSU? Die vorläufigen Zahlen von infratest dimap zeigen, dass die CSU 180.000 Wähler an die Grünen verloren hat. Genau so viele machten diesmal ihr Kreuz bei der AfD statt der CSU. 170.000 wählten lieber die Freien Wähler, 40.000 entschieden sich nun für die FDP statt der CSU.

20.22 Uhr Hohe Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung liegt laut infratest dimap bei 71,8 Prozent. Das ist deutlich höher als 2013 mit 63,9 %.

20.19 Uhr Hartmann: „Wahlkampf unseres Lebens“

Die Parteispitze der bayerischen Grünen äußert sich weiter begeistert über ihr Ergebnis: „Wir haben den Wahlkampf unseres Lebens geführt. Wir haben heute eine Zeitenwende für Bayern eingeleitet“, sagte Ludwig Hartmann. Der Spitzenkandidat freute sich besonders darüber, dass die Partei endlich zweistellig sei. Aus der Menge rief jemand dazwischen: „Nächstes Mal dreistellig“.

20.15 Uhr Söder: "Berlin muss stabiler werden"

Ministerpräsident Markus Söder weicht im ZDF der Frage aus, ob CSU-Chef Horst Seehofer Konsequenzen nach den Wahlverlusten ziehen muss. Es sei insgesamt kein Rückenwind gekommen vom Bund. "Berlin muss ein Stück weit stabiler, stärker, konstruktiver werden, da sitzen glaube ich alle im gleichen Boot", sagt Söder.

20.08 Uhr Seehofer bevorzugt Koalition mit Freien Wählern

CSU-Chef Horst Seehofer sagte, "man sollte mit allen demokratischen Kräften reden". Er betonte aber, dass er eine Koalition mit den Freien Wählern bevorzugen würde. Ministerpräsident Markus Söder hatte zuvor erklärt, er priorisiere ein „bürgerliches Bündnis“.

19.57 Uhr Hochrechnung

Die nächste ARD-Hochrechnung zur Landtagswahl: CSU 37,3 Prozent, SPD 9,5%, FW 11,6%, Grüne 17,8%, FDP 5,0%, Linke 2,9%, AfD 10,7%, Andere 5,2%.

19.56 Uhr Klingbeil fordert Mäßigung von Seehofer

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil erklärte: "Es gibt Regierungsmitglieder, die immer wieder den eigenen Egoismus über das Wohl der Regierung gestellt haben". Diese Aussage war unter anderem auf Bundesinnenminister Horst Seehofer gemünzt. Klingbeil forderte deswegen Mäßigung von Seehofer. Es sei Zeit für einen Stilwechsel.

19.52 Uhr Grüne: Es geht nicht um Personen

Die Beteiligung an einer möglichen Koalition wollen die Grünen nicht an der Personalie Markus Söder festmachen. Es gehe nicht um Personen, so Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer der Grünen. Mit Blick auf eine mögliche Personaldebatte in der CSU sagte er: "Ich weiß gar nicht, wie es mit der CSU weitergeht".

19.46 Uhr Ex-CSU-Chef Huber legt Seehofer indirekt Rücktritt nahe

Der ehemalige CSU-Chef Erwin Huber sagte in München, er selbst habe nach der Landtagswahl 2008 die Verantwortung übernommen und sei zurückgetreten. Und das habe zum Erfolg geführt. 2008 hatte die CSU bei der Landtagswahl die absolute Mehrheit verloren. Aussagen Seehofers nach den herben Verlusten der CSU heute Abend bezeichnete Huber als "zu beschönigend". Das werde dem Ernst der Lage nicht gerecht.

19.37 Uhr Münchens Ex-Oberbürgermeister Ude fordert "grundlegende Konsequenzen"

Der SPD-Politiker Christian Ude geht mit seiner Partei hart ins Gericht. Die SPD befinde sich im freien Fall. Es müsse deshalb alles auf den Prüfstand.

19.34 Uhr Galgenhumor bei der Linken

Die Linke schafft es voraussichtlich wieder nicht in den Landtag. Die Sprecherin der Landesgruppe Bayern, Nicole Gohlke, sagte: “Wir gehen jetzt erst einmal einen trinken.“

19.28 Uhr FDP-Spitzenkandidat Hagen hofft auf Landtagseinzug

Nach den ersten Hochrechnungen hofft der FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen darauf, dass seine Partei wieder in den Landtag einzieht. "Wir freuen uns, dass es gut aussieht", sagte Hagen. Aber er "würde gerne weniger zittern".

19.24 Uhr AfD-Fraktionschefin Weidel fordert Neuwahlen im Bund

Die AfD-Fraktionschefin im Bundestag, Alice Weidel, sieht im Ausgang der Landtagswahl ein Debakel für die CSU. Ministerpräsident Söder und CSU-Chef Seehofer müssten sich fragen, was sie falsch gemacht hätten. "Wählertäuschung noch und nöcher, das zahlt sich nicht aus", sagte Weidel. In Bezug auf die Regierung in Berlin sprach sie von einer „Mini-Koalition“. Deswegen müsse es im Bund Neuwahlen geben.

19.15 Uhr Hochrechnung

Die nächste ARD-Hochrechnung zur Landtagswahl: CSU 35,6 Prozent, SPD 9,7%, FW 11,6%, Grüne 18,3%, FDP 5,1%, Linke 3,3%, AfD 10,9%, Andere 5,5%.

19.08 Uhr Seehofer mahnt zur Geschlossenheit

Der CSU-Chef hat seine Partei zur Geschlossenheit aufgefordert. Es sei jetzt wichtig, sich auf die Regierungsbildung zu konzentrieren. Ich bin "auf der einen Seite bedrückt über das nicht gute Ergebnis. Ich stand vor fünf Jahren hier - da war es etwas anders", sagte Seehofer. Auf der anderen Seite müsse die CSU die Verantwortung übernehmen.

18.57 Uhr: Zweite Hochrechnung

Die zweite ARD-Hochrechnung zur Landtagswahl: CSU 35,2 Prozent, SPD 9,8%, FW 11,5%, Grüne 18,6%, FDP 5,1%, Linke 3,4%, AfD 11,0%, Andere 5,4%.

Im Vergleich zu 2013 ist das für die CSU ein Minus von 12,5%, die SPD verliert 10,8%, FW gewinnen 2,5%, Grüne 10%, FDP 1,8% und Linke 1,3%, für die AfD ein Plus von 11,0% (die Partei trat jetzt erstmals an).

18.51 Uhr Lindner nennt FDP-Ergebnis „Erfolg“

„Bayern war für uns immer ein schwieriges Pflaster“, erklärte FDP-Chef Christian Lindner in Berlin. Die Aussicht, dass die FDP in Bayern wieder in den Landtag einzieht, nannte er deswegen einen „Erfolg“.

18.48 Uhr Söder will bürgerliches Bündnis

Ministerpräsident Markus Söder sagte, die Grünen seien denkbar weit entfernt als möglicher Koalitionspartner. Er sprach sich für ein bürgerliches Bündnis aus. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schloss der CSU-Politiker aus.

18.41 Uhr Grünen-Spitzenkandidatin Schulze euphorisch

Katharina Schulze freut sich über das Rekordergebnis der Grünen: "Ich freue mich gerade erst mal nur. Wir haben unser historisch bestes Ergebnis bisher eingefahren", sagte Schulze. Die Spitzenkandidatin der Grünen ergänzte: "Wir haben all unsere Wahlziele erreicht und da bumpert mein Herz."

18.39 Uhr SPD-Spitzenkandidatin Kohnen schließt Rücktritt nicht aus

Nach dem Debakel für die SPD erklärte die SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen, sie habe diesen Wahlkampf aus tiefster Überzeugung geführt. "Es wird ein schwieriger Weg werden, dass wir den Glauben an die Sozialdemokratie nicht verlieren." Sie sagte auch, dass man jetzt über alles reden könne. "Und damit meine ich über alles."

18.34 Uhr Grüne und Freie Wähler zu Koalition mit CSU bereit

Führende Landespolitiker von Grünen und Freien Wählern haben ihre Bereitschaft zu einer Regierungsbeteiligung in Bayern bekräftigt. Die Grünen wollten mitregieren, sagt der Landesvorsitzende Eike Hallitzky. "Wir könne uns vorstellen, Verantwortung zu übernehmen", erklärt FW-Generalsekretär Michael Piazolo.

18.30 Uhr AfD-Landeschef spricht von „guter Basis“

Martin Sichert, Landeschef der AfD in Bayern, zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis seiner Partei. „Die Prognose ist eine gute Basis. Mal schauen, was noch kommt. Sie ist eine gute Basis für die Arbeit im Parlament“, sagte Sichert.

18.24 Uhr Erste Hochrechnung

Die erste ARD-Hochrechnung zur Landtagswahl: CSU 35,3 Prozent, SPD 9,9%, FW 11,6%, Grüne 18,5%, FDP 5,1%, Linke 3,5%, AfD 10,9%, Andere 5,2%

18.20 Uhr Söder räumt Niederlage ein

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in erstem Statement im BR-Fernsehen: "Natürlich ist das heute kein einfacher Tag für die CSU. Wir haben zum Teil ein schmerzhaftes Ergebnis erzielt. Aber wir nehmen es an. Mit Demut." Aber die CSU habe einen Regierungsauftrag.

18.18 Uhr SPD-Generalsekretär Grötsch verteidigt Kohnen

Der Generalsekretär der Bayern-SPD, Uli Grötsch, verteidigt Spitzenkandidatin Natascha Kohnen im BR-Fernsehen: "Niemand hätte ein besseres Ergebnis holen können. Ich glaube, dass die Gründe ganz woanders gelegen haben."

18.14 Uhr: Claudia Roth spricht von "historischem Ergebnis"

Die Grünen-Politikerin Claudia Roth sagte wörtlich: „Das ist ein absolut historische Ergebnis“. Man habe alle drei Wahlziele erreicht.

CSU-Generalsekretär Markus Blume räumte einen „bitteren Tag für die CSU ein“. Aber, so stellte Blume fest, man habe den Regierungsauftrag. Grundlegende Konsequenzen für seine Partei forderte der ehemalige SPD-Spitzenkandidat und Münchner Oberbürgermeister Christian Ude. „Da muss alles auf den Prüfstand was man überprüfen und korrigieren kann“, sagte Ude. Freie Wähler-Chef Aiwanger sagte, er sei glücklich und forderte Markus Blume direkt dazu auf, sich für eine Koalition zu entscheiden.

18.09 Uhr: Aigner macht Bundesregierung mitverantwortlich für schlechtes CSU-Ergebnis

Bauministerin Ilse Aigner sagte im ZDF, die CSU sei auch im bundesweiten Trend mitgefangen. Eine Personaldebatte lehnt die CSU-Politikerin ab. Zunächst müsse es eine sorgfältige Analyse geben. Mit Blick auf eine Koalition sei die CSU bereit, mit allen Parteien außer der AfD zu reden.

18.02 Uhr: Platz zwei für Grüne - AfD erstmals im Landtag

Damit sind die Grünen bei der Landtagswahl der Prognose zufolge zur zweitstärksten Kraft aufgestiegen. Die AfD zieht demnach erstmals mit einem zweistelligen Ergebnis in den Landtag ein.

18.00 Uhr: CSU verliert laut Prognose absolute Mehrheit

Die ARD-Prognose zur Landtagswahl in Bayern: CSU: 35,5 Prozent, SPD: 10,0 %, Freie Wähler: 11,5 %, Grüne: 18,5 %, FDP: 5,0 %, Linke: 3,5 %, AfD: 11,0 %, Andere: 5,0 %.

Zum Vergleich: 2013 kam die CSU auf 47,7 Prozent der Gesamtstimmen, das reichte zur absoluten Mehrheit. Die SPD kam auf 20,6 Prozent, die Freien Wähler auf 9,0 Prozent, gefolgt von den Grünen mit 8,6 Prozent. Die FDP verfehlte mit 3,3 Prozent den Wiedereinzug in den Landtag.