THW und Feuerwehr sichern in Effeltrich Scheune vor Einsturz

Großeinsatz von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) in Effeltrich im Landkreis Forchheim: Rund 50 Einsatzkräfte sicherten am Samstagabend in Effeltrich im Landkreis Forchheim eine Scheune vor dem Einsturz. Wie die Integrierte Leitstelle (ILS) Bamberg-Forchheim bestätigte, hatte sich ein Teil des schneebedeckten Dachstuhls in Richtung Straße geneigt.

THW stütze mit Holzbalken die Scheune ab

Die von einem Anwohner alarmierte Feuerwehr verständigte daraufhin das THW Forchheim. Statiker und Baufachverständige ließen Stützmaßnahmen durch Holzbalken durchführen. Die Scheune konnte gesichert werden, so die ILS. Ob sich der Dachstuhl ausschließlich wegen der Schneelast nach außen wölbte, muss von Sachverständigen untersucht werden.

Sicherungssystem erkennt kleinste Bewegungen an Gebäuden

Zum Einsatz während der Arbeiten kam ein sogenanntes Einsatzstellensicherungssystem des THW Schweinfurt. Es erkennt minimale Bewegungen an Gebäuden und löst Alarm aus, sobald Gefahr für die Einsatzkräfte droht. Der Einsatz unter anderem zur Verkehrssicherung dauerte bis Mitternacht. Überwacht wurde die Scheune noch bis in die frühen Morgenstunden. Die Straße ist aktuell gesperrt.