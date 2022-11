THW probt Strom-Blackout in Baiersdorfer Kläranlage

Das Technische Hilfswerk (THW) trainiert regelmäßig für Einsätze bei Strom-Blackout, Hochwasser, Wintersturm und schwere Unfälle wie Explosionen. Um in allen Notlagen reagieren zu können, hat das Erlanger THW-Team zusammen mit den örtlichen Kollegen in der Baiersdorfer Kläranlage einen Stromausfall geprobt. Kläranlagen gehören zu der sogenannten kritischen Infrastruktur.

Stromausfall führt zu Seuchengefahr

Die THW-Ortsverbände Baiersdorf und Erlangen trainieren einen Stromausfall in einer Kläranlage. Die soll durch das THW so schnell wie möglich wieder zum Laufen gebracht werden. Holger Schuldt von der Fachgruppe Elektroversorgung des THW Erlangen koordiniert die Übung und erklärt erstmal allen Beteiligten, wieso Klärwerke zur kritischen Infrastruktur zählen. „Wenn dort kein Strom zur Verfügung steht, kann es zu irreversiblen biologischen Schäden in der Anlage kommen. Es könnten ungeklärte Abwässer und Gifte in die Umwelt gelangen, daraus würde dann auch eine Seuchengefahr resultieren.“ Für alle, die an der Übung beteiligt sind, ist damit klar: falls es dort einen Notfall gibt, müssten sie schnell handeln.

Training für den Ernstfall

Das THW bereitet sich regelmäßig auf verschiedene Notlagen vor, um im Ernstfall schnell helfen zu können. Trainings und Übungen sind für das Technische Hilfswerk Standard. Die Ehrenamtlichen rücken immer dann aus, wenn eine Katastrophe eintritt. Holger Schuldt betont, dass der Fokus bei weitem nicht nur auf einem Blackout-Szenario liegt. „Das ist natürlich momentan in aller Munde, aber es ist nicht unbedingt die wahrscheinlichste Störung. Infrastrukturstörungen können jederzeit passieren, das war auch in den letzten zehn Jahren schon so. Denken Sie an eisige Winter mit Schneemassen, Hochwasser, Stürme, das kann alles Krisen hervorrufen.“ Auf die müsse sich der Staat und die Bevölkerung allerdings besser vorbereiten als bisher. Früher sei das etwas vernachlässigt worden. Im Moment, hervorgerufen durch die Energiekrise, seien die Menschen nun wachsamer und alarmierter. Jeder und Jede könne zu Hause nachlesen, was zu tun ist, wenn der Strom ausfällt, wie man sich darauf vorbereiten könne.

Stromversorgung sicherstellen

Mit einem Diesel-Aggregat, das wie ein rollendes Elektrizitätswerk funktioniert, soll die Kläranlage nun wieder Strom bekommen. Das Aggregat hat 160 Kilowatt Leistung, erklärt Holger Schuldt. „Wir haben 500 Liter Dieselkraftstoff im Tank drin, das reicht unter Volllast ungefähr zwölf Stunden. Innerhalb von dieser Zeit müssen wir für Nachschub sorgen.“Nur mit Schutzkleidung betreten die Techniker die elektrischen Anlagen des Klärwerkes. Die Ausrüstung besteht aus einem Mantel, der nicht entflammbar ist, isolierenden Handschuhen und einem Helm mit Gesichtsschutz, so dass der Mensch komplett geschützt ist. Diese Ausrüstung ist laut dem THW notwendig, weil in einem Bereich gearbeitet wird, der zwar spannungsfrei ist, aber der von außen - aus welchen Gründen auch immer - Spannung zugeführt bekommen kann. Wenn es dann dort zu einem Fehler kommt, könnte der Mitarbeiter plötzlich in einem Feuerball stehen, so Holger Schuldt. Bei der dieser Übung läuft alles reibungslos. Der Notstrom kann fehlerfrei angeschlossen werden.