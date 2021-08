THW Nürnberg hilft nun auch in Griechenland

Gerade erst sind die Einsatzkräfte des THW Nürnberg aus Rheinland-Pfalz zurückgekehrt. Mensch und Gerät hat die Flutkatastrophe im Westen der Bundesrepublik viel abverlangt, der Radlader ist verschlammt – die Reifen sind kaputt. Das Team wurde abgelöst, soll sich erstmal erholen. Aber aktuell ist dafür kaum Luft. Peter Brandmann, der Ortsbeauftragte Nürnberg weiß, wie sehr seine Leute am Anschlag sind.

Da sind zum einen die Einsatzstellen in Rheinland-Pfalz, wo die Frauen und Männer des THW tätig waren und jetzt gerade zurückgekommen sind. Dann ist eine Helferin in Griechenland, "wo wir nicht wissen, wie die Weiterentwicklung ist", wie Brandmann betont. Und außerdem sind da auch noch die Einsätze, bei denen der THW im Bereich Corona tätig ist.

"Also es ist im Moment ziemlich heftig und wir kommen schon an unsere Grenzen und wir dürfen ja eines nicht vergessen: Wir müssen auch die Einsatzbereitschaft in Nürnberg aufrechterhalten." Peter Brandmann, THW-Ortsbeauftragter Nürnberg

THW-Ressourcen gut einteilen

Das THW-Team muss deshalb genau überlegen, wer wohin geschickt wird. Eine sogenannte Auslandsexpertin des THW Nürnberg ist in Griechenland, in der Nähe von Olympia. Sie hat ganz spezielle Fortbildungen absolviert, um international eingesetzt zu werden. Gerade hatte das Team Kontakt mit ihr und es wird deutlich, wie schwierig die Bedingungen gerade sind, die in Südeuropa herrschen.

"Sie haben wirklich sehr viel zu tun vor Ort und sie sagt auch, was wirklich belastend ist, sind die Temperaturen vor Ort. Also es hat schon in Italien angefangen bei der Runterfahrt, dass da Temperaturen von bis zu 47 Grad geherrscht haben." Stefan Mühlmann, Öffentlichkeitsarbeit THW Nürnberg

Auch Gerät ist Ende vergangener Woche aus Franken nach Griechenland geschickt worden. Darunter ein Werkstattcontainer aus Schwabach und Stromerzeuger aus Erlangen. Das THW unterstützt damit die griechische Feuerwehr im Kampf gegen die Flammen.

Vielfältige, auch unerwartete Einsätze im Ausland

Martin Bölter ist eigentlich gelernter Gas-Wasser-Installateur. Er wurde ehrenamtlich ausgebildeter Auslandsexperte beim THW und wurde bereits für einen Einsatz in Griechenland angefragt. Prinzipiell könnte es für Martin Bölter überall hingehen, wo das THW einen Einsatz annimmt oder beauftragt wird, etwas zu erledigen. Dann seien die Aufgaben vielfältig, so Bölter.

"Es kann sein, dass Fertigcontainer angeschlossen werden sollen oder dass man spontan mit den Mitteln vor Ort, die man findet, irgendein Problem lösen muss." Also zum Beispiel eine Wasserentnahme-Stelle für die Leute erschaffen oder ähnliches. Ob und wann er wirklich ausrückt, ist unklar. Nur so viel steht fest: Das THW hat in Europa und Deutschland jede Menge zu tun und die Arbeit wird den Einsatzkräften nach Peter Brandmanns Auffassung sicher auch nicht ausgehen.

"Also ich denke mal, wir müssen uns zukünftig auf mehr hitzemäßige Einsätze vorbereiten. Das können Waldbrände sein, es kann aber auch sein, dass wir Trinkwassermangel haben." Peter Brandmann, THW-Ortsbeauftragter Nürnberg

Aber auch Überflutungen oder Erdrutsche sind zukünftig möglich. Egal welcher Katastrophenfall eintritt: Die THWler werden bereit sein, auszurücken.