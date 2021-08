THW-Marktheidenfeld: Zwischenbilanz der Einsätze in Flutgebieten

Seit dem Unwetter Mitte Juli haben Helferinnen und Helfer des THW Marktheidenfeld 7.000 Einsatzstunden in Flutkatastrophengebieten verbracht. Nun sind die Einsatzkräfte vorerst wieder zurück. Zuletzt waren die Trupps in Rheinland-Pfalz im Landkreis Ahrweiler im Einsatz. Dort hat sich laut THW der Einsatzschwerpunkt von der Nothilfe zur temporären Wiederherstellung von Infrastruktur verlagert.

THW Marktheidenfeld sorgt für fortlaufende Kommunikation zwischen den Helfern

Es wurde laut dem Hilfswerk eine Abordnung aus dem Fachbereich Kommunikation in der Ortsgemeinde Mayschoß eingesetzt. Die Helferinnen und Helfer waren mit einem speziell dafür ausgerüsteten Fahrzeug für die Kommunikation zwischen der Einsatzabschnittsleitung und den Unterabschnitten zuständig. In Dernau kam ein Zugtrupp zum Einsatz. Auch hier hatte das Team die Aufgabe, allgemeine Führungsunterstützung zu leisten und Aufklärung zu betreiben, so das THW.

Infrastruktur für 5.000 Einsatzkräfte wurde errichtet

Am Nürburgring haben THW-Einsatzkräfte einen neuen Bereitstellungsraum beziehungsweise ein "Camp" eingerichtet. Aufgabe der Einsatzkräfte aus Marktheidenfeld der Fachgruppe Notversorgung/Notinstandsetzung war es, dort die Infrastruktur zu errichten. Es wurden beispielsweise Stromkabel verlegt, Wasserleitungen installiert und Zelte mit Heizungen und Beleuchtung ausgestattet. Der Bereitstellungsraum soll nun für bis zu 5.000 Einsatzkräfte als Versorgungsstützpunkt und Unterkunft dienen. Weitere Einsätze unter anderem mit einem großen LKW-Ladekran sind bereits in Planung, so das THW-Marktheidenfeld in einer Pressemitteilung.