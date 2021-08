THW Lindau rechnet mit neuem Einsatz im Katastrophengebiet

Vier Mitglieder des Ortsverbandes Lindau des Technischen Hilfswerks sind von ihrem Einsatz im Hochwasser-Katastrophengebiet im Rheinland zurückgekehrt – und bereiten sich bereits darauf vor, demnächst wieder die Fahrzeuge zu packen. Das bestätigt Thomas Waldek, Leiter des vierköpfigen THW-Teams.

THW-Teamleiter aus Lindau war geschockt

Eingesetzt waren die Helfer in Sinzig im Ahrtal, nur wenige Kilometer von Ahrweiler entfernt, das es besonders hart getroffen hatte. Aber auch in Sinzig stand links und rechts des Flusses Ahr nicht mehr viel, berichtet Waldek im BR-Gespräch. Das habe auch ihn, der bereits etliche Hochwasser-Einsätze in 26 Jahren THW-Zugehörigkeit mitgemacht habe, schockiert.

Flutkatastrophe: Bürokratie bremst bayerische Helfer aus

Gefahr nicht gebannt: Böden sind oft vergiftet

Der Einsatz im Katastrophengebiet werde noch etliche Wochen, wenn nicht Monate andauern, glaubt Waldek. Er habe immer wieder herumtreibende Container mit Gefahrgut gesehen und nach und nach werde erst deutlich, wie viele Flächen kontaminiert wurden. Sollte die Anfrage kommen, ob Lindau wieder ein Helfer-Team schicken könne, werde er sicher dabei sein und mitfahren, so Thomas Waldek, auch wenn die Gerüchteküche brodelt, weil er etwa schon von verbalen und tätlichen Angriffen auf Einsatzkräfte gehört hat und sogar von falschen Polizeiautos.