THW-Hilfskonvoi für die Ukraine von Obernburg aus gestartet

Mit vier Lkw und drei Anhängern hat sich der THW-Konvoi am Montag von Obernburg aus auf den Weg an die polnisch-ukrainische Grenze gemacht. Er wird federführend vom Landesfeuerwehrverband Bayern durchgeführt. Die ehrenamtlichen Helfer, die mit dabei sind, kommen vom THW, dem Bayerischen Roten Kreuz, der Feuerwehr und stammen aus ganz Bayern. Insgesamt elf ehrenamtliche Einsatzkräfte sind nun auf dem Weg in die Ukraine gemacht. Unter ihnen sind erfahrene Kraftfahrer, Spezialisten für Auslandseinsätze und eine Einsatzkraft für Öffentlichkeitsarbeit.

Beladen mit Stromaggregaten, Heizgeräten und einer Feldküche

Die Fahrzeuge sind mit knapp 25 Tonnen Hilfsgütern – darunter etwa Heizgeräte und Stromaggregate – beladen, beschafft von der bayerischen Staatsregierung. Bis zu ihrer Verladung waren die Hilfsgüter im THW-Logistikzentrum Obernburg zwischengelagert. Außerdem transportiert das BRK Lichtenfels eine für einen Einsatz in der Ukraine vorgesehene Feldküche aus staatlichen Beständen samt Zubehör und Lebensmitteln. Bevor der Hilfskonvoi Kurs auf die Ukraine nimmt, macht er noch Station in Bayreuth.

Von Obernburg über Bayreuth und Dresden an die polnisch-ukrainischen Grenze

Die Route führt von Bayreuth, über Dresden bis in die Nähe der polnisch-ukrainischen Grenze. Die Organisatoren gehen von einer 15-stündigen Fahrt aus. Die Ankunft am Zielort ist für Dienstagabend geplant. An der polnisch-ukrainischen Grenze werden die Hilfsgüter abgeladen und zum Weitertransport an ein ukrainisches Logistikunternehmen übergeben.