THW beim Waldbrand: Naila und Kronach helfen in Sachsen

13 Einsatzkräfte des Ortsverbands Naila des Technischen Hilfswerks (THW) unterstützen die Helfer bei den Waldbränden in Sachsen. Wie ein THW-Sprecher auf BR-Anfrage mitteilt, wird der Ortsverband Naila beim Einsatz im Nachbarbundesland vom Ortsverband Kronach unterstützt.

Einsatzdauer der oberfränkischen THW-Hilfskräfte ist befristet

Demnach sei der Ortsverband Naila am Donnerstagabend mit der Fachgruppe "Wasserschaden Pumpen" zur Unterstützung beim Waldbrand Arzberg-Kötten in Nordsachsen alarmiert worden. Daraufhin machten sich die Einsatzkräfte dann mit einer Hochleistungs-Pumpe und Pufferbehältern auf dem Weg in das Einsatzgebiet. Dort hätten sie die Wasserförderung über lange Strecken unterstützt.

Bei den Löschaktionen werden unter anderem mehrere Wasserbehälter in Abständen aufgestellt und das Löschwasser so über längere Strecken in Richtung Brandherd transportiert. Die Dauer des Einsatzes ist aktuell noch nicht vorhersehbar. Die derzeitige Planung läuft bis zum 1. August.