Thüringen lockert Corona-Regeln - Austausch mit Landkreis Coburg

Gute Zusammenarbeit mit den Landkreisen in Thüringen

Zum Beispiel soll auch im thüringischen Sonneberg das Tragen von Mund-Nasen-Schutz nicht nur im öffentlichen Raum und beim Einkaufen aufrecht erhalten bleiben, sondern, wie in Bayern, auch weiterhin in der Gastronomie. Straubel plädiert, lieber etwas länger Vorsicht walten zu lassen. Seine Kollegen aus den Nachbarlandkreisen in Thüringen sähen das ähnlich und man werde gemeinsame Lösungen für die Region finden. Die Zusammenarbeit mit den Kreisen in Thüringen bezeichnete der Coburger Landrat als sehr gut. Man ziehe bei der Eindämmung des Corona-Virus an einem Strang.

Nicht alle Lockerungen sind aufgehoben

Auch Frank Rebhan (SPD), Oberbürgermeister von Neustadt bei Coburg, das an der Grenze zu Thüringen liegt, verwies auf die Abstimmung mit den Nachbarlandkreisen Sonneberg und Hildburghausen. Nichts werde so heiß gegessen, wie es gekocht werde, sagte Rebhan gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Man nehme vor Ort ja nicht alle Lockerungen zurück. Er persönlich hätte es allerdings zielführender gefunden, die Beschränkungen nur in den Landkreisen zu lockern, die nicht mehr vom Corona-Virus betroffen sind. In den Landkreisen Sonneberg und Coburg war die Zahl der an Covid-19 Infizierten in den vergangenen Wochen regelmäßig über den Grenzwert gestiegen.