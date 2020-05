Thüngersheimer Brotzeitkiste: Lieferservice in die Weinberge

Nachdem beide seit Wochen geschlossen haben, hat sie die "Thüngersheimer Brotzeitkiste" erfunden. Dabei handelt es sich um einen Lieferservice, der für Weinbergswanderer gedacht ist. An zahlreichen Bänken und Rastplätzen in den Weinbergen in und um Thüngersheim können Wanderer einen QR-Code per Smartphone scannen. Dann erhalten sie die Speisekarte auf dem Handy und können anschließend per Telefon Brotzeiten und Getränke bestellen.

Rege Nachfrage nach Angebot

Geliefert wird rund um Thüngersheim zu den Gästen an den Rastplätzen. Monika Bauer konnte bereits am ersten Wochenende zahlreiche Bestellungen verzeichnen. Mit einer solch guten Resonanz hatte die Winzerin nicht gerechnet. Die Winzerin will die "Thüngersheimer Brotzeitkiste" auch nach Corona weiter betreiben.