Thüngersheim: Polizeiauto gerät auf Gegenfahrbahn

Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen der Polizei sind am Donnerstagvormittag in Unterfranken drei Menschen leicht verletzt worden. Das Einsatzfahrzeug der Polizei war aus noch ungeklärten Umständen auf der B27 zwischen Würzburg und Karlstadt auf die Gegenfahrbahn geraten, prallte in die Leitplanke und kollidierte mit zwei entgegenkommenden Autos.

90.000 Euro Schaden

Durch den Unfall wurden ein 42-jähriger Polizeibeamter und zwei Personen aus einem entgegenfahrenden Auto leicht verletzt. Der Polizist, ein 63-Jähriger und dessen 17-jährige Mitfahrerin wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Der Fahrer des zweiten Autos blieb unverletzt. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 90.000 Euro geschätzt.

Bundesstraße war komplett gesperrt

Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.