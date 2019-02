Thüngersheim erhält gleich zwei "magische Orte des Frankenweins"

Nach Nordheim ist Thüngersheim die zweigrößte Weinanbaugemeinde in Unterfranken. Trotzdem kann es sich in Kürze mit einem Superlativ schmücken: Für Thüngersheim am Main werden in Kürze gleich zwei "Magische Orte des Frankenweins" werben. Am Donnerstag erklärte der Gemeinderat sein Einvernehmen mit dem Plan der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau erklärt, ein 2018 für die Landesgartenschau in Würzburg gebautes "Vinomax" auf den Scharlachberg bei Thüngersheim zu versetzen und ihn damit zu einem "Magischen Ort des Frankenweins" zu machen.

Im "Vinomax" sollen alle "Magischen Orte" vorgestellt werden

Das "Vinomax" ist ein schneckenförmiger Holzbau und innen eine Art Kino-Vorführraum. Dort sollen Filme über die fränkischen Weinanbaugebiete, das Weinmachen und die 16 "Magischen Orte des Frankenweins", die bis 2018 bereits realisiert waren, gezeigt.

Neben Scharlachberg zweiter Aussichtspunkt am Fischberg

2019 wird Thüngersheim selbst einen "Magischen Ort" erhalten. Für 150.000 Euro wird der "Magische Ort" am Fischberg errichtet und ist dem Thema "Wein und Gottheiten" gewidmet. Die Eröffnung ist am 25. Mai geplant.