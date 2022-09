Thorsten Glauber verleiht neunmal die Bayerische Umweltmedaille

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (FW) hat am Donnerstagnachmittag in der ehemaligen Dominikanerkirche in Bamberg die Bayerische Umweltmedaille vergeben. Die Preisträger hätten sich in herausragender Weise um Natur-, Umwelt- und Klimaschutz verdient gemacht, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. Im vergangenen Jahr hatte ein Bayern 1-Redakteur die Umweltmedaille erhalten.

Bayerische Umweltmedaille: Preisträger aus Schweinfurt

Zwei der insgesamt neun Medaillen gingen nach Franken. Neben Marco Krasser aus Wunsiedel wurde auch das Ehepaar Karl und Helene Günzel aus Gochsheim im Landkreis Schweinfurt ausgezeichnet. Sie setzen sich für Vögel ein und unterstützen seit über 28 Jahren eine ornithologische Arbeitsgemeinschaft beim Erfassen von Daten. Für den Vogelschutzverein Schweinfurt brächten sich die beiden außerdem bei der Nistkastenbetreuung und bei Vogelstimmenführungen ein, sagte Glauber in der Laudatio.

"Visionär": Medaille für Stadtwerke-Geschäftsführer aus Wunsiedel

Als Geschäftsführer der Stadtwerke Wunsiedel hat indes Marco Krasser am "Wunsiedler Weg" mitgewirkt . Bei diesem Projekt stand die Transformation der Energieversorgung aller Kunden im Raum Wunsiedel im Fokus. "Ihr Engagement übertrifft dabei das übliche Maß bei weitem. Sie sind Visionär, Wegbereiter und Macher in einem", begründete Glauber die Auszeichnung.

Die weiteren Preisträger der Bayerischen Umweltmedaille sind: Andreas Fleischmann aus dem Landkreis Landsberg am Lech, Oswald Kaufmann aus dem Kreis Kehlheim, Erwin Knapek aus dem Landkreis München, Christian Sachs, Iska Schreglmann (beide aus München), Werner Schuler aus dem Landkreis Schwandorf, German Weber aus Memmingen.