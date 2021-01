Thora-Rolle in Berlin: "Historischer Moment" für Rabbiner

228 Jahre ist die Schrift alt, von Hand auf ein Pergament aus Kuhhaut aufgetragen, gehalten von zwei Holzstäben. Darauf zu lesen sind die fünf Bücher Mose. Zwei Jahre lang wurde sie aufwendig restauriert.

Wenn ein Thora-Schreiber am Mittwoch die letzten zwölf Buchstaben darunter setzt, stehen die fünf obersten Repräsentanten der Bundesrepublik Pate - darunter auch Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern und der Präsident des Zentralrats der Juden Josef Schuster. Aber unter anderem auch der Bundespräsident wird dabei sein.

Rabbiner entdeckt Thora-Rolle beim Stöbern

Für den Amberger Rabbiner Elias Dray, ein "historischer Moment". Er stammt aus einer alteingesessenen jüdischen Familie in Amberg und wurde 2013 Rabbiner in der 130 Mitglieder zählenden Gemeinde. Dray lebt mit seiner Familie in Berlin, betreut aber an drei Tagen in der Woche die relativ kleine jüdische Gemeinde in seiner Heimatstadt Amberg. Beim Stöbern fiel ihm eine Thora-Rolle auf, die eine hebräische Inschrift im Holzgriff hatte. Eine Seltenheit, wie Dray sagt. Er entziffert die Jahreszahl 1793.

Thora-Rolle hat Brand und Nazi-Zeit überstanden

Die Rolle stammt aus der ehemaligen jüdischen Gemeinde im benachbarten Sulzbach im Kreis Amberg-Sulzbach. Sie wurde zwei Mal gerettet. Erstmals im Jahr 1822 als ein großer Stadtbrand in Sulzbach wütete. Nach der Auflösung der Sulzbacher Gemeinde kam sie nach Amberg. Hier versteckte sie der damalige Rabbiner 1938 vor der Pogromnacht im Museum - somit wurde die Thora-Rolle zum zweiten Mal gerettet.

Thora-Rolle wäre fast beerdigt worden

Die Restaurierung der Rolle kostete 45.000 Euro. Der Bund hat sie finanziert. Es musste von einem Thora-Schreiber in Israel jeder Buchstabe nachgefahren werden, erzählt Elias Dray, was schwieriger sei, als eine neue Rolle zu schreiben. Hätte der Bund die Kosten für die Restaurierung nicht übernommen, hätte die historische Thora-Rolle nach jüdischem Brauch beerdigt werden müssen, weil sie unbrauchbar war. Aufgrund ihrer Geschichte und auch der Restaurierung sei die Thora-Rolle nun ein "Symbol, dass man zusammen etwas Großes schaffen kann", sagt Dray.

Öffentlichkeit soll Thora-Rolle sehen können

Im Juni kehrt die älteste Thora-Rolle Süddeutschlands zurück nach Amberg, soll im Rathaus in Empfang genommen und dann mit einer Prozession in die Synagoge gebracht werden. Hier wird sie an hohen Feiertagen in den Gottesdienst integriert, sagt der Rabbiner.

Aber auch die Öffentlichkeit soll sie sehen können, denn die Gemeinde will eine offene jüdische Gemeinde sein. Rund um die Thora entwickelt der Rabbiner Bildungsangebote, wie Workshops für Schüler und Jugendliche oder Lehrerfortbildungen, um für Antisemitismus und jegliche Form von Rassismus zu sensibilisieren. In Berlin macht er das seit Jahren, tourt zum Beispiel gemeinsam mit einem Imam durch Schulen und macht Workshops.