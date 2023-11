Thomas Schwarzenberger wird oberbayerischer Bezirkstagspräsident

Bei Weißbier und Brezen saß Thomas Schwarzenberger (CSU) 2015 schon am Tisch mit den Mächtigsten: dem damaligen US-Präsidenten Barak Obama und der damals amtierenden Bundeskanzlerin Angela Merkel. Es war am Rande des G7-Gipfels, denn der Austragungsort, das Schloss Elmau, gehört zur Gemeinde Krün und Schwarzenberger war als Bürgermeister der Gastgeber.

Nun wird er selbst zum Präsidenten – zum Bezirkstagspräsidenten von Oberbayern. Nach zehn Jahren im Bezirkstag wählte ihn das neue Gremium für die 17. Wahlperiode zum Chef.

Demut, Dialekt und große Ziele

"Ich sehe dieses Amt als enorm große Aufgabe und stehe ihr mit großer Demut gegenüber", so Schwarzenberger vor den Mitgliedern im Bezirkstagplenum. Gleich zu Beginn seiner Vorstellung sagte er mit einem Augenzwinkern, in Sachen Hochdeutsch sein Bestes geben zu wollen. Denn sein Dialekt schlage immer wieder durch, doch eigentlich sei er auf den auch stolz.

Dann skizzierte Schwarzenberger seine Pläne für die kommenden fünf Jahre. Ziel sei es beispielsweise, den psychiatrischen Krisendienst auch auf Kinder und Jugendliche auszuweiten oder die Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege weiterzuentwickeln.

Breite Mehrheit für Schwarzenberger

In der konstituierenden Sitzung wählte das Gremium den 53-Jährigen mit 71 Stimmen der 80 anwesenden Bezirkstagsmitglieder. Drei Stimmzettel waren ungültig, sechs Stimmen entfielen auf andere Vorschläge direkt auf den Wahlzetteln.

Auf die Frage des Wahlausschussleiters Olaf von Löwis (CSU) hin, nahm Schwarzenberger die Wahl an, bedankte sich für das Vertrauen und wurde anschließend durch das älteste Bezirkstagsmitglied Marianne Heigl (FW) vereidigt. Josef Mederer (CSU) scheidet damit nach 25 Jahren aus dem Amt des Bezirkstagspräsidenten aus.

Politisch und ehrenamtlich aktiv

Schwarzenberger war ab 2002 Bürgermeister in Krün im Landkries Garmisch-Partenkirchen. Seit 2013 ist er Mitglied des oberbayerischen Bezirkstags und ist als Präsident für fünf Jahre gewählt. Der Oberbayer ist gelernter Versicherungsangestellter und Verwaltungsfachwirt, hat zwei Kinder und lebt mit seiner Partnerin in Krün. Er ist in vielen Vereinen und Organisationen aktiv, unter anderem ist er Vorsitzender des BRK-Kreisverbandes Garmisch-Partenkirchen.

Neuer Bezirkstag mit 82 Sitzen

Der 17. oberbayerische Bezirkstag hat 82 Sitze, vertreten sind 13 verschiedene Parteien und Gruppierungen. Stärkste Fraktion ist die CSU mit 27 Sitzen, gefolgt von den Grünen (15) und den Freien Wählern (13). Gewählt wurde er am 8.Oktober parallel zu den bayerischen Landtagswahlen.

Die Bezirke sind die dritte kommunale Ebene im Freistaat. Sie befassen sich mit kommunalen Angelegenheiten, die die Landkreise und kreisfreien Städte nicht leisten können oder die über deren Zuständigkeitsbereich hinausgehen. Das sind Aufgaben aus den Bereichen Soziales, Gesundheit, Bildung, Kultur und Umwelt.