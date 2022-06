Thomas Hacker legt Mandat als Stadtrat in Bayreuth nieder

Thomas Hacker, Bundestagsabgeordneter der FDP, legt sein Stadtratsmandat in Bayreuth nieder. Als Grund gab der Freie Demokrat an, dass ihm durch den Eintritt der FDP in die Bundesregierung weitere Aufgaben übertragen worden seien, die er nicht ohne erheblichen Zeitaufwand bewältigen könne. Hinzu kommen nach dem Ende der Corona-Beschränkungen vermehrte Reisen und Termine, die dazu führten, dass für die Stadtratstätigkeit kaum Zeit bleibe.

Thomas Hacker: Mehr Aufgaben für die FDP im Bundestag

So betreue Hacker beispielsweise im Europaausschuss und als stellvertretendes Mitglied im Auswärtigen Ausschuss unter anderem die Themenfelder EU-Erweiterung, Westbalkan und östliche Partnerschaft. Durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hätten diese Themenfelder und Regionen eine neue Bedeutung und Dynamik erhalten. Zudem würden die Partnerländer eine stärkere Präsenz des Deutschen Bundestags vor Ort erwarten.

Dazu sei Hacker neu in mehrere Gremien entsandt worden, wie Beiräte, Kuratorien und Vorstände. Dazu zählten die des Mahnmals für ermordete Juden in Deutschland, das des Deutschen Historischen Museums, die der Deutschen Südosteuropagesellschaft und weitere. Hacker legt sein Stadtratsmandat zum 30. Juni nieder.

Ermittlungen wegen zu spät eingereichter Steuererklärungen

Die Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung hätten nichts mit der Niederlegung seines Mandats zu tun, so Hacker gegenüber BR24. Wie der examinierte Steuerberater auf Nachfrage erklärte, habe er Steuererklärungen zu spät eingereicht. Der Bundestag hatte zur Ermöglichung der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen Ende April die Immunität Hackers aufgehoben.

Luisa Funke-Barjak rückt in den Bayreuther Stadtrat nach

Seine Nachrückerin Luisa Funke-Barjak sagt, sie freue sich auf ihre neue Aufgabe. "Dass ich in Bayreuth die Kommunalpolitik im Stadtrat in Zukunft aktiv mitgestalten kann, ist für mich eine große Freude", so die Freie Demokratin gegenüber BR24. Einen Fokus möchte die 39-Jährige dabei auf die Themen Familie, Jugend, Umwelt und Klima setzen.

Der in Bayreuth geborene Hacker war zwischen 2008 und 2013 Mitglied des Landtags in Bayern, seit 2017 ist er Mitglied des Deutschen Bundestages.