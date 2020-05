Thomas Ebersberger: Das ist Bayreuths neuer Oberbürgermeister

18 Jahre lang war er der Zweite Bürgermeister der Stadt. Jetzt ist Thomas Ebersberger der neue Chef im Bayreuther Rathaus. Mit der Wahlempfehlung der unterlegenen Kandidaten von SPD, FDP, Junges Bayreuth und Die Unabhängigen ging er Ende März in die Stichwahl gegen Amtsinhaberin Brigitte Merk-Erbe - und hatte am Ende knapp die Nase vorn. Es war nicht der erste Versuch des Juristen, die Geschicke der Wagner-Stadt zu lenken.

Von Vorgängerin Merk-Erbe bleibt nur die Wagner-Büste

In seinem dunkelblauen Anzug, der dunkeln Brille und dem grauen Haar sitzt der neue Oberbürgermeister am Schreibtisch in seinem Büro. Hinter ihm steht eine große schwarze Büste von Richard Wagner im Regal – noch von seiner Vorgängerin Brigitte Merk-Erbe. Wagner soll bleiben, alles andere allerdings wird er umgestalten.

"Gott sei Dank": Im zweiten Anlauf hat es geklappt

Thomas Ebersberger ist 62 Jahre alt. Jurist. Zum dritten Mal verheiratet. Er hat drei Söhne und drei Stieftöchter im Alter zwischen 13 und 33 Jahren. Was die jüngeren Generationen bewegt habe er daher immer auf dem Schirm, sagt Ebersberger. Bereits im Jahr 2000 trat Ebersberger zur Wahl um den Chef-Sessel im Rathaus an, unterlag damals aber noch deutlich. Als er jetzt, 20 Jahre später, die Stichwahl gegen die Amtsinhaberin Brigitte Merk-Erbe von der Bayreuther Gemeinschaft gewann, war sein erster Gedanke: Gott sei Dank.

Ein Wahrsager zeichnet Ebersberger Weg in die Politik vor

Dass er einmal den Weg in die Politik gehen werde, das wurde ihm schon sehr früh nahegelegt, erinnert er sich augenzwinkernd. Auf dem Volsksfest habe ihm ein sogenannter "Zigeunerbaron" an der Hand abgelesen, dass er einmal Bundeskanzler oder Bundespräsident werde.

Mit 16 wollte Ebersberger Politiker werden

Letztlich wurde Thomas Ebersberger zwar nicht Bundeskanzler, aber bereits mit 16 Jahren fasste er den Entschluss tatsächlich Politiker zu werden. Parallel zu seinem Jurastudium in Bayreuth gründete er den Ring christlich-demokratischer Studenten, kandidierte 1984 erstmals für den Stadtrat, scheiterte 1990 mit einem erneuten Einzug knapp, kam aber sechs Jahre später als Fraktionsvorsitzender der CSU zurück.

Bürgermeister sollen mehr eingebunden werden

Seit 2002 ist Thomas Ebersberger Zweiter Bürgermeister in Bayreuth. Oft hätte er sich gewünscht, mehr eingebunden zu werden – das will er künftig ändern. Er will die Stadtratsfraktionen mehr mit der Verwaltung koppeln und die Bürgermeister mehr einbinden.

Ebersberger will Bayreuths Ruf als Sportstadt stärken

Ebersberger sagt, sein Lebensmittelpunkt ist Bayreuth. Als Oberbürgermeister will er seine Stadt voranbringen. Eine der größten Herausforderung gleich zu Beginn seiner Amtszeit werden die Auswirkungen der Corona-Pandemie sein. Aber nicht nur sinkende Gewerbesteuereinnahmen und abgesagte Veranstaltungen – wie nicht zuletzt die Bayreuther Festspiele – stehen auf seiner Agenda. Ebersberger sieht einen Sanierungsstau, den es aufzulösen gelte. Will die Stadt außerdem im Bereich des Sports weiter voranbringen und sich für Straßenbau, Fahrradwege und Umweltschutz stark machen.

Grüne wollen Ebersberger am Umweltschutz messen

Gerade letzteres lässt die Grünen in Bayreuth aufhorchen, die aus der Kommunalwahl als klare Gewinner hervorgegangen sind und sich vor der Stichwahl als einzige Fraktion nicht für Thomas Ebersberger ausgesprochen hatten. Warum, erklärt die Fraktionsvorsitzende Sabine Steininger, die künftig einen der Bürgermeisterposten besetzen will. Sie wundere sich, dass Ebersberger im Wahlkampf so viel von Umweltschutz gesprochen habe, er selbst, wie die gesamte CSU-Fraktion zuvor mit diesem Thema aber nie groß aufgefallen seien.

Ebersberger, der "akribische Arbeiter"

Dass Ebersberger der richtige Mann für Bayreuth ist, davon sind seine Parteifreunde Jutta Bühl und Sebastian Machnitzke hingegen überzeugt: Machnitzke nennt ihn einen akribischen Arbeiter, der die Sorgen der Bürger ernst nehme. Bühl spricht von Ebersberger als einem verlässlichen Partner, der immer da sei, wenn man ihn brauche.

Der Oberbürgermeister will engen Kontakt zu den Bayreuthern

Thomas Ebersberger will in den kommenden sechs Jahren vor allem einen engen Kontakt zu den Bayreuthern pflegen. Zwar dauere es oft ein wenig, bis dieser Kontakt hergestellt sei, dann hielten die Bayreuther aber fest zusammen.