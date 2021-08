Thermen in Niederbayern: Weiteren Lockdown machen wir nicht mit

Die drei niederbayerischen Kurorte Bad Birnbach, Bad Griesbach und Bad Füssing blicken mit Sorge auf die steigenden Inzidenzzahlen. Bei einer Podiumsdiskussion traten Vertreter aus Thermen und Hotels am Freitag sehr selbstbewusst auf. Ihre Botschaft an die Politik: "Einen weiteren Lockdown machen wir nicht mehr mit."

Thermen keine normalen Bäder, sondern Gesundheitseinrichtungen

Für diesen Satz bekam Unternehmer Johannes Zwick Applaus. Die Thermen wollen in der Pandemie nicht wie normale Bäder behandelt werden, sondern wie Gesundheitseinrichtungen. Was ihnen den Rücken stärkt: Seit Juni gibt es die Bade-Kur wieder auf Kassen-Rezept. Was medizinisch notwendig sei, dürfe nicht geschlossen werden, Arztpraxen würden ja auch nicht zugesperrt, so die Argumentation.

Sobald wetterbedingt die Außenbereiche nicht mehr genutzt werden können, sei ein reiner Betrieb in Innenräumen – unter Berücksichtigung der Abstandsregeln – nicht wirtschaftlich, beklagten einige Hoteliers. Günther Köck hat deshalb vor, ab Winter nur noch Genesene und Geimpfte in sein Hotel zu lassen. Nur so könnte der Abstand verringert und wieder wirtschaftlich gearbeitet werden.