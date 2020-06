Thermen im Fichtelgebirge bleiben vorerst geschlossen

Keine Badegäste und leerstehende Hotels – so schaut es es derzeit im Fichtelgebirge aus. Das Siebenquell Gesundzeitresort in Weißenstadt und das Alexbad in Bad Alexandersbad (Lkr. Wunsiedel) bleiben aufgrund der Corona-Maßnahmen weiterhin geschlossen.

Thermenbetreiber sieht Wettbewerbsnachteil

"An einem regnerischen Ferientag wie heute hätten wir rund 1.500 Gäste im Siebenquell in Weißenstadt", sagte Geschäftsführer Stephan Gesell im Gespräch mit dem BR. Er sieht in den strengen Auflagen einen massiven Wettbewerbsnachteil für bayerische Thermenbetreiber. Schließlich dürften Thermen in anderen Bundesländern sowie im Ausland zum Teil wieder öffnen, so Gesell.

Das 225-Betten-Hotel steht leer

Aktuell haben im Siebenquell Gesundzeitresort in Weißenstadt nur ein Steakhouse-Restaurant und das Fitnessstudio für Abo-Kunden geöffnet. Das Hotel mit 225 Betten steht leer. Man habe sich hier gegen die Öffnung der Außenbecken der Therme entschieden, denn Duschen, Umkleiden und Spinde dürfen aktuell nicht genutzt werden.

"Wir harren der Dinge und hoffen, dass wir zumindest Ende Juni gemeinsam mit dem Hotelbetrieb auch die Thermen- und Saunalandschaft für Hotelgäste wieder öffnen können." Stephan Gesell, Siebenquell Gesundzeitresort, Weißenstadt

Am 25.06.20 soll der Hotelbetrieb wieder starten. Ab wann Tagesgäste die Therme nutzen können, ist derzeit noch unklar.

Wiedereröffnung des Alexbades im Herbst

Auch das Alexbad in Bad Alexandersbad ist auf unbestimmte Zeit weiterhin geschlossen. Auch hier haben nur das angeschlossene Fitnessstudio und der Medizinbereich mit Physiotherapie wieder geöffnet, allerdings unter strengen Auflagen. Da das Alexbad nur über kleines Außenbecken verfügt, bleibt auch dies vorerst geschlossen.

"Wir gehen davon aus, dass wir, wenn überhaupt, erst im Herbst wieder öffnen dürfen." Pressesprecherin Anja Peltzer, Bad Alexandersbad.

Das Alexbad und das Siebenquell Gesundzeitresort hatten erst in den vergangenen Jahren eröffnet. Das Alexbad feierte 2017 Eröffnung, noch im Januar 2020 freute sich die Gemeinde noch über eine tolle Auslastung.

Entgangene Umsätze kommen nicht wieder

Ähnlich geht es Stephan Gesell. Nach drei Jahren Markteinführung sei das Siebenquell Gesundzeitresort in Weißenstadt 2020 auf einem sehr guten Weg gewesen, so der Geschäftsführer weiter. Ein Problem eint die Branche: verpasste Umsätze sind einfach weg und kommen nicht wieder.