22.06.2020, 06:32 Uhr

Thermen-Besucher in Oberfranken brauchen noch Geduld

Im Zuge der Corona-Lockerungen dürfen in Bayern ab sofort auch Thermen wieder öffnen. In Oberfranken müssen sich die Besucher allerdings noch etwas gedulden: in den Thermen wird aus aus unterschiedlichen Gründen noch etwas Zeit benötigt.