Therme von Bad Rodach bekommt Panoramasauna

Die "Therme Natur" in Bad Rodach im Landkreis Coburg erweitert ihre Saunalandschaft um eine Panoramasauna. Am Montagnachmittag war Baubeginn. Im Herbst soll die neue Sauna fertiggestellt sein. 95 Personen sollen in der aus Holz gebauten Außensauna Platz finden, so Stine Michel, Geschäftsführerin der Therme. "Gerade in Corona-Zeiten freuen wir uns über mehr Platz für unsere Gäste", betont die Geschäftsführerin. Derzeit könnten auf Grund der Abstandsregeln nur gut ein Drittel der Plätze in den Saunen belegt werden.

Therme von Bad Rodach ein Leuchtturm für den Tourismus

Mehr als 300.000 Euro werden in die Erweiterungsmaßnahmen im Jahr 2021 investiert. Auch ein neues Bistro soll entstehen. Nach Angaben von Geschäftsführerin Michel sind die ersten Wochen nach der Öffnung in diesem Jahr sehr gut angelaufen. Rund 400 Menschen kommen derzeit täglich in die Therme nach Bad Rodach. Landrat Sebastian Straubel (CSU) begrüßte die Sauna-Erweiterung und bezeichnete die "Therme Natur" als Leuchtturm im Tourismusangebot des Landkreises.