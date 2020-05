Therme Erding: Wegen Corona rund 160.000 Euro Verlust am Tag

Trotzdem: Der Stillstand tue seinem Unternehmungsgeist keinen Abbruch, betont Jörg Wund. Er nutzt die Schließung für umfangreiche Renovierungsarbeiten, die er ansonsten nur vereinzelt durchführen konnte. Und investiert genau jetzt einen Millionenbetrag. Ein Risiko in den unsicheren Zeiten? "Heute weiß ich, wir werden aber 1,8 Millionen Gäste wiederhaben, wie in der Vergangenheit. Also ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu investieren. Wir können hier unter Palmen einen Urlaub anbieten, wer kann das schon." Der Unternehmer ist überzeugt – nach der Krise werden sich die Becken und Saunalandschaften schnell mit Gästen füllen, die nach einer Alternative für den ausgefallenen Sommerurlaub suchen.

Die meisten Beschäftigten sind in Kurzarbeit

Es sind unsichere Zeiten auch für die rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Therme. Fast 80 Prozent sind in Kurzarbeit. Einige übernehmen neue Aufgaben. Kurzerhand werden Bademeister zu Handwerkern, erzählt der Gästebetreuer und Bademeister Mehmed. "Ich bin quasi ein Mann für alles gerade. Ich male, lackiere, ich bin am Schleifen, Rost wegmachen, Gartenarbeiten: also für alles, was ansteht, sind wir gerade zuständig."

Große finanzielle Einbußen