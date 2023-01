Therme Erding setzt künftig auf Solarstrom

"Jetzt braucht nur noch der Wechselrichter geliefert werden, dann kann die erste Photovoltaikanlage auf dem Hoteldach der Therme in Betrieb gehen." Und das sei erst der Anfang, sagt Marcus Maier, Prokurist der Therme Erding. Jetzt setzt er auf Eigenstrom. Früher dagegen, berichtet er, musste die Therme sich entscheiden, "entweder Geothermie nutzen aus der Erde oder selbst Photovoltaik erzeugen". Jetzt sind in dem Bereich sämtliche Hindernisse beseitigt. Auch der Energieversorger erhebt keine Einwände mehr.

Wenn die Sonne scheint, ist auch in der Therme viel los

Der Thermenbetrieb in Erding braucht mit seinen Rutschen, Saunen und Dampfbädern sehr viel Energie. Weil die Therme am Spotmarkt Strom kauft, wo nach Tages-Preis der Strombörse abgerechnet wird, war der letzte Sommer besonders schlimm. Bis 400 Prozent war der Strompreis im August angestiegen. Marcus Maier sagt, das habe "vier bis fünf Euro Stromkosten pro Gast ausgemacht".

Deshalb strebt die Therme Erding den Ausbau der Photovoltaik auf ihren Dächern an. Sie soll im Sommer 70 Prozent des Strombedarfs decken. Im Winter, wenn die Sonne weniger liefert, ist es weniger. Aufs ganze Jahr gerechnet soll die Photovoltaik etwa 40 Prozent des Strombedarfs decken, so Maier. Weil während der Sonnenstunden auch meistens Hochbetrieb in der Therme ist, fallen Erzeugungs- und Nutzungsspitzen zusammen. Der Strom wird dann gleich verbraucht, Speicher werden keine gebraucht.

Außenrutschen brauchen große Pumpen

Nächste Woche soll die 19. Rutsche in der Therme Erding eröffnet werden, erzählt Maier. Auch Außenrutschen brauchen viel Strom. Große Pumpen sind nötig, um das Wasser auf eine Höhe weit über dem Dach zu bringen. Doch auch die Rutschen werden jeweils am frühen Abend geschlossen. Auch wenn der Strom inzwischen an der Börse wieder billiger sei, bleibt der Therme eine sichere Versorgung wichtig.

Vor einigen Jahren habe auch niemand damit gerechnet, dass Erdgas jemals so teuer werde wie seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine. Beim Gas wähnt sich die Therme dank eines Vertrages, der bis zum Herbst 2024 geht, auf der sicheren Seite. Ein neuer großer Öltank war im letztes Jahr angeschafft worden. Mit der dazugehörigen Technik waren das eine Viertelmillion Euro Investitionskosten, so die Therme. Auch wenn er möglicherweise ungenutzt bleibt, die Therme Erding hält den Öltank in Reserve.

Parkhaus der Therme erhält das nächste Solardach

In den nächsten Jahren kommen Großanlagen dazu, eine auf dem Dach des Boardinghauses. In diesem Jahr bereits soll das Dach des fünfstöckigen Parkhauses mit Solarmodulen bestückt werden. Die Investition in die Photovoltaik sei komplett privat finanziert, sagt Maier.

Die Therme Erding ist mit etwa 1.000 Beschäftigten im Thermenbetrieb und zusätzlichen Angeboten einer der größten Arbeitgeber der Region. An starken Tagen kommen bis zu 10.000 Gäste, an normalen Tagen sind es immer noch laut Therme um die 5.000. Währen der Corona-Zeit war die Therme aufgrund der Corona-Regeln mehr als 200 Tage geschlossen.