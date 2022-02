Therme bleibt offen: Erleichterung in Bad Alexandersbad

Am Donnerstagmorgen war die Erleichterung bei den 56 Mitarbeitern im Alexbad groß. Um 10.00 Uhr waren etwa 60 Besucher beim Aquafitness, Babyschwimmen oder im hauseigenen Fitnessstudio aktiv. Vor Ort gab es viele Diskussionen um die Zukunft des Heilbads. Viele waren der Meinung, dass der Freistaat in der Verantwortung stehe: Es könne nicht sein, dass das kleinste Heilbad Bayerns als einziges im Freistaat nicht finanziell unterstützt werde, so ein Besucher am Morgen zum BR.

Landrat: "Schließung des Alexbads stand nie zur Debatte"

Die Bürgermeisterin Anita Berek (SPD) stand am Donnerstag nicht für ein Interview zur Verfügung, sie gab Termingründe an und verwies auf die Pressemitteilung der Regierung von Oberfranken. Wunsiedels Landrat Peter Berek (CSU), der das 14 Millionen-Projekt Alexbad in seiner Amstzeit als Bürgermeister in Bad Alexandersbad verwirklicht hatte, zeigte Unverständnis für das Vorgehen der Bürgermeisterin. Seiner Auffassung nach habe eine Schließung des Betriebs nie zur Debatte gestanden.

Nicht alle notwendigen Unterlagen eingereicht

"Die Aufsichtsbehörden investieren aktuell so viele Stunden wie noch nie in Bad Alexandersbad, trotzdem sind wir natürlich darauf angewiesen, dass die Gemeinde ihre Hausaufgaben macht und uns mindestens zuarbeitet und bestenfalls an Lösungen und Konzepten arbeitet (…) nur dann können wir finanzielle Engpässe vermeiden,“ so der Landrat zum BR. Bisher seien lediglich nicht alle für die Genehmigung der nötigen Kassenkrediterhöhung notwendigen Unterlagen eingereicht gewesen.

Bürgermeisterin zum Rücktritt aufgefordert

Diese Woche war für das kleinste Heilbad Bayerns mit seinen 1.000 Einwohnern eine, die so schnell niemand hier vergessen wird. Am Montag kündigt Anita Berek als 1. Bürgermeisterin an, dass sie das Bad aus Finanznot schließen müsse. Der Kreditrahmen sei erschöpft. Am Montagabend wurde sie im Gemeinderat mehrfach zum Rücktritt aufgefordert. Die angekündigte Schließung war ein Schock: Erst vor wenigen Jahren war die Therme für 14 Millionen Euro saniert worden.

Kreditrahmen wird erhöht

Am Mittwochnachmittag erteilt dann die Regierung von Oberfranken das Einvernehmen zur Verlängerung und Erhöhung des Kassenkredits der Gemeinde Bad Alexandersbad bis zum 30. April 2022. Wie es in der Mitteilung heißt, werde der Kreditrahmen von derzeit 5 Millionen Euro auf dann 5,315 Millionen Euro erhöht.