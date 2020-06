Therme Bad Wörishofen öffnet wieder - mit Corona-Auflagen

Die Therme in Bad Wörishofen öffnet am Samstag (27.06.20) um 9 Uhr wieder für Besucher. Nach mehr als drei Monaten Corona-Zwangspause dürfen laut einer Vorgabe des Gesundheitsministeriums zunächst maximal 50 Prozent bis zwei Drittel der gut 2.000 Schränke in den Umkleiden belegt werden, sagte eine Sprecherin der Therme dem BR. Daran wolle man sich langsam herantasten und ausloten, wie es mit der Einhaltung der Abstandsregeln klappt.

Corona-Regeln in der Therme Bad Wörishofen

Auch in der Therme gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Bade- und Saunagästen. Im Empfangs- und Kassenbereich sowie in den Umkleiden muss ein Mundschutz getragen werden.

Im Bad sind alle Becken, Gesundheitsbäder und Saunen geöffnet. Nur die Sprudelliegen im Innenbereich, die Nackenduschen, Dampfbäder und Infrarotkabinen sind geschlossen. In der Sauna sind noch keine Aufgüsse erlaubt. Für alle Becken, Saunen und andere Angebote gilt eine maximale Besucherzahl.

An den Poolbars gibt es Getränke nur zum Mitnehmen. Die übrige Gastronomie hat normal geöffnet.

Kunden müssen Kontaktdaten in der Therme preisgeben

Besucher müssen außerdem beim Check-In ein Formular zur Kontaktpersonen-Ermittlung ausfüllen, so ähnlich wie das auch in Gaststätten gemacht wird. Auf der Website der Therme kann man dieses Formular ausdrucken und schon ausgefüllt mitbringen. Dann kommt man schneller an die Kasse und auch in die Therme.