Therapiekosten: Missbrauchsopfer kritisieren Bistum Augsburg

Den ehemaligen Heimkindern Robert Waldheim und Martha Stark (Namen geändert) war es wichtig, dass ihnen Augsburgs Bischof Bertram Meier zuhört. Vor laufender Kamera bestätigte er ihnen, dass er ihre Schilderungen von Missbrauch während ihrer Zeit in Feldafing für glaubwürdig hält. Enttäuscht sind die beiden gut drei Monate nach der Ausstrahlung des Gesprächs durch das ARD-Politikmagazin report München aber vom Umgang der katholischen Kirche mit ihren Therapiekosten.

Bistum bezahlt nicht für weitere Therapiestunden

Die beiden ehemaligen Heimkinder sind in traumatherapeutischer Behandlung. Das Bistum Augsburg übernimmt bei Missbrauchsopfern im Regelfall bis zu 50 Therapiestunden. Im Fall von Robert Waldheim und Martha Stark ist das Bistum etwas über diese Grenze hinausgegangen. Künftig aber müssen die beiden sich an ihre Krankenkasse wenden oder die Therapie selbst bezahlen.

Kritik an 50-Stunden-Regel der katholischen Kirche

Das Bistum Augsburg orientiert sich bei der Übernahme der Therapiekosten an den gemeinsamen Vorgaben der Deutschen Bischofskonferenz – mit der Begrenzung auf 50 Therapiestunden. Viele Missbrauchsopfer kritisieren diese generelle Regelung der katholischen Kirche in Deutschland, denn oft reichen 50 Stunden ihrer Ansicht nach nicht aus. Missbrauchsopfer beklagen außerdem immer wieder, dass sie wie Bittsteller an die Bistümer herantreten müssten, um überhaupt Kosten erstattet zu bekommen.

Gefordert werden andere Verfahren: Nicht die Geldgeber sollten über die Zahl der Sitzungen entscheiden, sondern die Betroffenen und ihre Therapeuten. Denkbar ist auch, dass neutrale Institutionen darüber entscheiden, welche Zahlungen die Kirche an Opfer von sexuellem Missbrauch zu leisten hat.